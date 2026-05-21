ЗМІ: Ефективність роботи БЕБ зменшилась майже втричі на тлі зростання нелегального грального ринку

Бюро економічної безпеки, на тлі зростання нелегального грального ринку, не показує ефективної роботи. За січень-квітень 2026 року було скеровано до суду лише 4 обвинувальні акти щодо протиправної організації казино або проведення азартних ігор.

Про це повідомляє видання “Уніан” та додає, що також значно скоротилась кількість викритих злочинних груп та справ щодо злочинів проти білого бізнесу.

“За даними звітів, оприлюднених на сайті Офісу Генерального прокурора України, упродовж січня-квітня 2026 року БЕБ направило до суду лише 4 обвинувальні акти за статтею 203-2 Кримінального кодексу України — незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор та лотерей. Ще п’ять кримінальних проваджень були закриті через відсутність доказів або складу злочину”, — йдеться у повідомленні.

Для порівняння, за даними журналістів, за аналогічний період 2025 року до суду було скеровано 10 таких обвинувальних актів щодо 16 осіб.

“Водночас, за даними міжнародної дослідницької компанії KANTAR нелегальний гральний ринок в Україні виріс з 52,1 до 56,7%. Наразі його обсяг перевищив 61,6 млрд грн”, — наголошують журналісти.

Також, як пише видання, значно скоротилася кількість справ щодо легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. За перші чотири місяці 2026 року детективи скерували до суду 14 обвинувальних актів, тоді як за аналогічний період 2025 року — 23.

“Цьогоріч до суду було скеровано лише 4 обвинувальних акти щодо 9 осіб за незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. Минулого року цей показник був майже втричі більше — 13 скерованих до суду обвинувальних актів стосовно 22 осіб”, — пише видання.

Журналісти окремо звернули увагу на зменшення кількості справ, де фігурують злочинні групи: до суду направили 10 обвинувальних актів у таких провадженнях проти 24 минулого року. Тоді як раніше Олександр Цивінський наголошував, що саме масштабні схеми в економіці фокус бюро.

“Також в Бюро економічної безпеки зменшились показники встановлених та відшкодованих збитків, кількість справ щодо привласнення чи розтрати коштів й фінансових шахрайств. Тоді як строки досудового розслідування збільшились”, — наводять дані журналісти.

Як зазначає ЗМІ, таке погіршення результатів роботи БЕБ відбулося за практично незмінної чисельності працівників — близько 1200 як минулого, так і цього року, та збільшеного фінансування: 2,18 млрд грн у 2026 році проти 1,8 у 2025-м.

Видання нагадало, що раніше народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що комітет розгляне звіт БЕБ та надасть оцінку незадовільній роботі Олександра Цивінського та його нової команди.