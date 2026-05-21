СМИ: Эффективность работы БЭБ уменьшилась почти втрое на фоне роста нелегального игорного рынка

Бюро экономической безопасности, на фоне роста нелегального игрового рынка, не показывает эффективной работы. За январь-апрель 2026 года было направлено в суд только 4 обвинительных акта по противоправной организации казино или проведению азартных игр.

Об этом сообщает издание "Униан" и добавляет, что также значительно сократилось количество разоблаченных преступных групп и дел по преступлениям против белого бизнеса.

"По данным отчетов, обнародованных на сайте Офиса Генерального прокурора Украины, в течение января-апреля 2026 года БЭБ направило в суд только 4 обвинительных акта по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины — незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр и лотерей. Еще пять уголовных производств были закрыты из-за отсутствия доказательств или состава преступления”, — говорится в сообщении.

Для сравнения, по данным журналистов, за аналогичный период 2025 года в суд было направлено 10 таких обвинительных актов в отношении 16 человек.

"В то же время, по данным международной исследовательской компании KANTAR, нелегальный игорный рынок в Украине вырос с 52,1 до 56,7%. Сейчас его объем превысил 61,6 млрд грн", — отмечают журналисты.

Также, как пишет издание, значительно сократилось количество дел по легализации средств, полученных преступным путем. За первые четыре месяца 2026 детективы направили в суд 14 обвинительных актов, тогда как за аналогичный период 2025 года — 23.

"В этом году в суд было направлено только 4 обвинительных акта в отношении 9 человек за незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара. В прошлом году этот показатель был почти в три раза больше — 13 направленных в суд обвинительных актов в отношении 22 человек", — пишет издание.

Журналисты особо обратили внимание на уменьшение количества дел, где фигурируют преступные группы: в суд направили 10 обвинительных актов в таких производствах против 24 прошлого года. В то время как ранее Александр Цивинский отмечал, что именно масштабные схемы в экономике фокус бюро.

"Также в Бюро экономической безопасности уменьшились показатели установленного и возмещенного ущерба, количество дел по присвоению или растрате средств и финансовых мошенничеств. В то время как сроки досудебного расследования увеличились", — приводят данные журналисты.

Как отмечает СМИ, такое ухудшение результатов работы БЭБ произошло при практически неизменной численности работников — около 1200 как в прошлом, так и в этом году и увеличенного финансирования: 2,18 млрд грн в 2026 году против 1,8 в 2025-м.

Издание напомнило, что ранее народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что комитет рассмотрит отчет БЭБ и оценит неудовлетворительную работу Александра Цивинского и его новой команды.