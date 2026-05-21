СМИ: Эффективность работы БЭБ уменьшилась почти втрое на фоне роста нелегального игорного рынка

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Бюро экономической безопасности, на фоне роста нелегального игрового рынка, не показывает эффективной работы. За январь-апрель 2026 года было направлено в суд только 4 обвинительных акта по противоправной организации казино или проведению азартных игр.
БЭБ. Фото из открытых источников
Об этом сообщает издание "Униан" и добавляет, что также значительно сократилось количество разоблаченных преступных групп и дел по преступлениям против белого бизнеса.
Для сравнения, по данным журналистов, за аналогичный период 2025 года в суд было направлено 10 таких обвинительных актов в отношении 16 человек.
Также, как пишет издание, значительно сократилось количество дел по легализации средств, полученных преступным путем. За первые четыре месяца 2026 детективы направили в суд 14 обвинительных актов, тогда как за аналогичный период 2025 года — 23.
Журналисты особо обратили внимание на уменьшение количества дел, где фигурируют преступные группы: в суд направили 10 обвинительных актов в таких производствах против 24 прошлого года. В то время как ранее Александр Цивинский отмечал, что именно масштабные схемы в экономике фокус бюро.
Как отмечает СМИ, такое ухудшение результатов работы БЭБ произошло при практически неизменной численности работников — около 1200 как в прошлом, так и в этом году и увеличенного финансирования: 2,18 млрд грн в 2026 году против 1,8 в 2025-м.
Издание напомнило, что ранее народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что комитет рассмотрит отчет БЭБ и оценит неудовлетворительную работу Александра Цивинского и его новой команды.