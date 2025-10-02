ЗМІ: Чернов, керівник активами підсанкційного Лагуна, може бути повʼязаний з мережею карибських офшорів

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ексвласник збанкрутілого “Дельта Банку” Микола Лагун, щодо якого нещодавно було запроваджено санкції РНБО, міг передати керування його активами підставній особі — Максиму Чернову. Останній має стосунок до кількох компаній, що надають освітні послуги.
Максим Чернов. Фото з відкритих джерел
Чернов, як пише видання “Українські новини” може бути повʼязаний з офшорними компаніями, де може представляти інтереси Лагуна.
Фото Чернова з його сторінки в Facebook
Як пише видання, Чернов міг стати став "єдиним вікном" з управління активами Лагуна. І саме через звʼязки з ним можна відслідкувати, на кого ексбанкір переписав статки. За даними ЗМІ, Чернов також відомий під прізвищем Наконечний. Прізвище змінив кілька років тому з невідомих причин. Нині він є засновником ТОВ "Клеверлі Україна" (компанія з організації навчання за кордоном) та туристичного агентства ТОВ "Лакі Стрім". Також, відповідно до запису на сторінці в LinkedIn, він співпрацює з E-Learning Quality Network — це американська компанія з організації освітніх процесів.
Орієнтовне місце розташування ділянок Чернова (можливо насправді — Лагуна)
За даними видання, Чернов може бути ключовою особою з контролю над все ще діючими активами Лагуна. Також ЗМІ пише про давню та плідну співпрацю Лагуна з матір'ю Чернова — Людмилою Василівною Наконечною.
Одна з компаній, як пише ЗМІ, в якій Чернов володіє 50% частки, ймовірно може повʼязувати його із промисловими активами через низку офшорних прокладок в Домінікані та в Белізі. Йдеться про ТОВ "Лакі Стрім", яку вони заснували навпіл з юристкою Анною Антоненко з Києва.
За цією мережею і контролем над частиною активів, як зазначає видання, може стояти саме Чернов, який діє від імені Лагуна.
Видання також нагадує, що Лагун активно виводить свої активи з-під впливу уже відомих підставних осіб. Так, компанією з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент" (зараз ТОВ КУА КЕП) тепер володіє громадянин Таджикістану.
Серед інших можливих підставних менеджерів, за даними ЗМІ, — син колишнього голови держказначейства в Київській області Петра Миколенка Олексій, чоловік екснародної депутатки від Партії регіонів Лариси Мельничук — Геннадій Литвин.
