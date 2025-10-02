ЗМІ: Чернов, керівник активами підсанкційного Лагуна, може бути повʼязаний з мережею карибських офшорів

Ексвласник збанкрутілого “Дельта Банку” Микола Лагун, щодо якого нещодавно було запроваджено санкції РНБО, міг передати керування його активами підставній особі — Максиму Чернову. Останній має стосунок до кількох компаній, що надають освітні послуги.

Максим Чернов. Фото з відкритих джерел

Чернов, як пише видання “Українські новини” може бути повʼязаний з офшорними компаніями, де може представляти інтереси Лагуна.

Фото Чернова з його сторінки в Facebook

Як пише видання, Чернов міг стати став "єдиним вікном" з управління активами Лагуна. І саме через звʼязки з ним можна відслідкувати, на кого ексбанкір переписав статки. За даними ЗМІ, Чернов також відомий під прізвищем Наконечний. Прізвище змінив кілька років тому з невідомих причин. Нині він є засновником ТОВ "Клеверлі Україна" (компанія з організації навчання за кордоном) та туристичного агентства ТОВ "Лакі Стрім". Також, відповідно до запису на сторінці в LinkedIn, він співпрацює з E-Learning Quality Network — це американська компанія з організації освітніх процесів.

"Прямий звʼязок з Лагуном Чернов засвітив в 2021 році, коли на нього було переписано 16 земельних ділянок Антоніни Лагун в Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею близько 13 га", — пише ЗМІ.

Орієнтовне місце розташування ділянок Чернова (можливо насправді — Лагуна)

За даними видання, Чернов може бути ключовою особою з контролю над все ще діючими активами Лагуна. Також ЗМІ пише про давню та плідну співпрацю Лагуна з матір'ю Чернова — Людмилою Василівною Наконечною.

Одна з компаній, як пише ЗМІ, в якій Чернов володіє 50% частки, ймовірно може повʼязувати його із промисловими активами через низку офшорних прокладок в Домінікані та в Белізі. Йдеться про ТОВ "Лакі Стрім", яку вони заснували навпіл з юристкою Анною Антоненко з Києва.

"Антоненко, в свою чергу, є засновницею ТОВ "Правова позиція", 10% частки в якій належить фірмі "Ворлд Праймтайм Лімітед", яка зареєстрована в Домініці. Крім юридичної фірми, компанія також була понад 10 років тому засновником ТОВ "Води Таврії", ТОВ "Торф Україна", а також ПрАТ "Донецькриба". Серед інших офшорів, які володіють "Донецькрибою" — Expotrade Systems Limited з Домініки та Fosbrook з Беліза. Остання також заснувала ТОВ "Спецтехресурс ЛТД" разом з ТОВ УК "Аврора", якою раніше також керувала Антоненко. Бенефіціаром була ще одна фірма з Беліза — Veon Development”, — пише видання.

За цією мережею і контролем над частиною активів, як зазначає видання, може стояти саме Чернов, який діє від імені Лагуна.

Видання також нагадує, що Лагун активно виводить свої активи з-під впливу уже відомих підставних осіб. Так, компанією з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент" (зараз ТОВ КУА КЕП) тепер володіє громадянин Таджикістану.

“КУА належали права на компанії ТОВ "Черніград", ТОВ "БородянІнвестментс", ТОВ "Білград", ТОВ "Крем-1", ТОВ "Консепт Холдінг". ТОВ "Консепт Холдінг" в 2021 роцы була передана від КУА компанії АУРІЕМА ЛІМІТЕД (Кіпр), бенефіціар Чабала Олександр Григорович. Компанії належать 99 земельні ділянки в с. Бистриця на Івано-Франківщині загальною площею 172 га. З них 52 ділянки 2015 року були передані в компанію особисто Лагуном”, — пише видання.

Серед інших можливих підставних менеджерів, за даними ЗМІ, — син колишнього голови держказначейства в Київській області Петра Миколенка Олексій, чоловік екснародної депутатки від Партії регіонів Лариси Мельничук — Геннадій Литвин.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Лагун, ймовірно, не зможе “відсидітися” в Австрії.



