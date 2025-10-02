СМИ: Чернов, управляющий активами подсанкционного Лагуна, может быть связан с сетью карибских оффшоров

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Экс-владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун, в отношении которого недавно были введены санкции СНБО, мог передать управление его активами подставному лицу — Максиму Чернову. Последний имеет отношение к нескольким компаниям, оказывающим образовательные услуги.
Максим Чернов. Фото из открытых источников
Чернов, как пишет издание "Украинские новости", может быть связан с оффшорными компаниями, где может представлять интересы Лагуна.
Фото Чернова с его страницы в Facebook
Как пишет издание, Чернов мог стать "единственным окном" по управлению активами Лагуна. И именно из-за связей с ним можно отследить, на кого экс-банкир переписал состояние. По данным СМИ, Чернов также известен под фамилией Наконечный. Фамилию сменил несколько лет назад по неизвестным причинам. В настоящее время он является основателем ООО "Клеверли Украина" (компания по организации обучения за рубежом) и туристического агентства ООО "Лаки Стрим". Также, согласно записи на странице в LinkedIn, он сотрудничает с E-Learning Quality Network – это американская компания по организации образовательных процессов.
Ориентировочное месторасположение участков Чернова (возможно на самом деле – Лагуна)
По данным издания, Чернов может быть ключевым лицом по контролю над все еще действующими активами Лагуна. Также СМИ пишет о давнем и плодотворном сотрудничестве Лагуна с матерью Чернова — Людмилой Васильевной Наконечной.
Одна из компаний, как пишет СМИ, в которой Чернов владеет 50% доли, вероятно, может связывать его с промышленными активами через ряд оффшорных прокладок в Доминикане и в Белизе. Речь идет об ООО "Лаки Стрим", которую они основали пополам с юристом Анной Антоненко из Киева.
За этой сетью и контролем над частью активов, как отмечает издание, может стоять именно Чернов, действующий от имени Лагуна.
Издание также напоминает, что Лагун активно выводит свои активы из-под влияния уже известных подставных лиц. Так, компанией по управлению активами "Скай Кэпитал Менеджмент" (сейчас ООО "КУА КЭП") теперь владеет гражданин Таджикистана.
Среди других вероятных подставных менеджеров, по данным СМИ, – сын бывшего главы госказначейства в Киевской области Петра Миколенко Алексей, муж экс-народной депутатки от Партии регионов Ларисы Мельничук – Геннадий Литвин.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Лагун, вероятно, не сможет "отсидеться" в Австрии.