СМИ: Чернов, управляющий активами подсанкционного Лагуна, может быть связан с сетью карибских оффшоров

Экс-владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун, в отношении которого недавно были введены санкции СНБО, мог передать управление его активами подставному лицу — Максиму Чернову. Последний имеет отношение к нескольким компаниям, оказывающим образовательные услуги.

Максим Чернов. Фото из открытых источников

Чернов, как пишет издание "Украинские новости", может быть связан с оффшорными компаниями, где может представлять интересы Лагуна.

Фото Чернова с его страницы в Facebook

Как пишет издание, Чернов мог стать "единственным окном" по управлению активами Лагуна. И именно из-за связей с ним можно отследить, на кого экс-банкир переписал состояние. По данным СМИ, Чернов также известен под фамилией Наконечный. Фамилию сменил несколько лет назад по неизвестным причинам. В настоящее время он является основателем ООО "Клеверли Украина" (компания по организации обучения за рубежом) и туристического агентства ООО "Лаки Стрим". Также, согласно записи на странице в LinkedIn, он сотрудничает с E-Learning Quality Network – это американская компания по организации образовательных процессов.

" Прямую связь с Лагуном Чернов засветил в 2021 году, когда на него было переписано 16 земельных участков Антонины Лагун в Бориспольском районе Киевской области в селе Гора общей площадью около 13 га", — пишет СМИ.

Ориентировочное месторасположение участков Чернова (возможно на самом деле – Лагуна)

По данным издания, Чернов может быть ключевым лицом по контролю над все еще действующими активами Лагуна. Также СМИ пишет о давнем и плодотворном сотрудничестве Лагуна с матерью Чернова — Людмилой Васильевной Наконечной.

Одна из компаний, как пишет СМИ, в которой Чернов владеет 50% доли, вероятно, может связывать его с промышленными активами через ряд оффшорных прокладок в Доминикане и в Белизе. Речь идет об ООО "Лаки Стрим", которую они основали пополам с юристом Анной Антоненко из Киева.

"Антоненко, в свою очередь, является учредителем ООО "Правовая позиция", 10% доли в которой принадлежит фирме "Ворлд Праймтайм Лимитед", которая зарегистрирована в Доминике. Помимо юридической фирмы, компания также была более 10 лет назад учредителем ООО "Торф Украина", а также ЧАО "Донецкриба". Среди других оффшоров, владеющих "Донецкрыбою" — Expotrade Systems Limited из Доминики и Fosbrook из Белиза. Последняя также основала ООО "Спецтехресурс ЛТД" вместе с ООО УК "Аврора", которым ранее также руководила Антоненко. Бенефициаром была еще одна фирма из Белиза – Veon Development”, — пишет издание.

За этой сетью и контролем над частью активов, как отмечает издание, может стоять именно Чернов, действующий от имени Лагуна.

Издание также напоминает, что Лагун активно выводит свои активы из-под влияния уже известных подставных лиц. Так, компанией по управлению активами "Скай Кэпитал Менеджмент" (сейчас ООО "КУА КЭП") теперь владеет гражданин Таджикистана.

"КУА принадлежали права на компании ООО "Черниград", ООО "БородянИнвестментс", ООО "Белград", ООО "Крем-1", ООО "Консепт Холдинг". ООО "Консепт Холдинг" в 2021 году была передана от КУА компании АУРИЕМА ЛИМИТЕД (Кипр), бенефициар Чабала Александр Григорьевич. Компании принадлежат 99 земельных участков в с. Быстрица в Ивано-Франковской области общей площадью 172 га. Из них 52 участка 2015 были переданы в компанию лично Лагуном”, — пишет издание.

Среди других вероятных подставных менеджеров, по данным СМИ, – сын бывшего главы госказначейства в Киевской области Петра Миколенко Алексей, муж экс-народной депутатки от Партии регионов Ларисы Мельничук – Геннадий Литвин.

