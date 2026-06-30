ЗМІ: активіст Шабунін після списання з армії через поганий зір одразу купив авто

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін висміяв критику військовими його списання з армії через втрату зору та купівлю нового авто одразу після цього.

Віталій Шабунін. Фото з відкритих джерел

Активіст запевнив, що купив машину, в першу чергу, для дружини, повідомляє видання “Уніан” з посиланням на інформацію руху “Чесна мобілізація”.

“Шабунін продовжує виправдовуватися в інтерв’ю своїм друзям. В цей раз він записав ефір з екссуддею часів Януковича, а нині антикорупціонером та головою Фундації DE JURE Михайлом Жернаковим (який, до речі, також ймовірно ухиляється від мобілізації). Шабунін заявив, що насолоджується цивільним життям, та розповів, що куплена ним Тесла одразу після списання з армії через поганий зір насправді призначалася для дружини. Але при цьому продовжив гордо розповідати, що він не сліпий (мабуть, на випадок, якщо його помітять за кермом та викриють на черговій брехні)”, — йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначають журналісти з посиланням на рух “Чесна мобілізація”, Шабунін назвав військових, які критикують його списання з армії, ботами та насміхався над ними.

“Військових, яких обурила його демобілізація, Шабунін назвав ботами та відверто насміхався над ними. В його реальності всі люди, які сумніваються в законності його підстав для списання з армії, працюють на корупціонерів. А він один такий “білий і пухнастий”. Сподіваємося, ДБР скоро виведе його на чисту воду, і він отримає заслужене покарання”, — зазначили представники руху пише ЗМІ.

Видання нагадало, що ветерани та військові звернулись до ДБР з проханням перевірити законність списання з ЗСУ активіста Віталія Шабуніна, який після років ймовірно фіктивної служби в армії швидко списався через “втрату зору”, й одразу купив нову машину.



