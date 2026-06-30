СМИ: активист Шабунин после списания из армии из-за плохого зрения сразу купил авто

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин высмеял критику военными его списания из армии из-за потери зрения и покупки нового авто сразу после этого.

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

Активист заверил, что купил машину, в первую очередь, для жены, сообщает издание "Униан" со ссылкой на информацию движения "Честная мобилизация".

"Шабунин продолжает оправдываться в интервью своим друзьям. В этот раз он записал эфир с экс-судьей времен Януковича, а ныне антикоррупционером и председателем Фонда DE JURE Михаилом Жернаковым (который, кстати, также вероятно уклоняется от мобилизации). Шабунин заявил, что наслаждается гражданской жизнью, и рассказал, что купленная им Тесла сразу после списания из армии из-за плохого зрения действительно предназначалась для жены. Но при этом продолжил гордо рассказывать, что он не слепой (наверное, на случай, если его заметят за рулем и разоблачат на очередной лжи)”, — говорится в сообщении.

При этом, как отмечают журналисты со ссылкой на движение "Честная мобилизация", Шабунин назвал военных, критикующих его списание из армии, ботами и насмехаясь над ними.

"Военных, которых возмутила его демобилизация, Шабунин назвал ботами и откровенно насмехался над ними. В его реальности все люди, которые сомневаются в законности его оснований для списания с армии, работают на коррупционеров. А он один такой "белый и пушистый". Надеемся, ГБР скоро выведет его на чистую воду и он получит заслуженное наказание”, — отметили представители движения пишет СМИ.

Издание напомнило, что ветераны и военные обратились в ГБР с просьбой проверить законность списания с ВСУ активиста Виталия Шабунина, который после лет вероятно фиктивной службы в армии быстро списался из-за "потери зрения", и сразу купил новую машину.



