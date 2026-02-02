Жорін жорстко розніс напади на комунальників: що каже про колапс у містах

Рубрики
Ткачова Марія
Військовий і громадський діяч Максим Жорін публічно поставив під сумнів сенс акцій протесту, під час яких учасники перекривають вулиці та вдаються до агресії щодо працівників комунальних служб і енергетиків.
Військовий про напади на енергетиків
Жорін наголосив, що не заперечує системних проблем у підготовці до зими, зокрема на тлі зруйнованої війною енергетичної інфраструктури. За його словами, держава справді мала починати підготовку значно раніше, діяти більш системно та припинити зловживання і розкрадання коштів у цій сфері.
Водночас він підкреслив, що напади на електриків і комунальників або блокування доріг не мають жодного конструктивного результату. Навпаки — такі дії лише поглиблюють колапс і створюють додаткові проблеми для звичайних громадян, які так само потерпають від відсутності світла, тепла чи води.
На думку Жоріна, подібні акції не тиснуть на винних у провалах підготовки чи управління, а лише шкодять тим, хто безпосередньо працює над ліквідацією наслідків аварій і обстрілів. Він риторично запитав, якої мети можна досягти такими методами, окрім посилення хаосу та соціальної напруги.