Жорін жорстко розніс напади на комунальників: що каже про колапс у містах

Військовий і громадський діяч Максим Жорін публічно поставив під сумнів сенс акцій протесту, під час яких учасники перекривають вулиці та вдаються до агресії щодо працівників комунальних служб і енергетиків.

Військовий про напади на енергетиків

Жорін наголосив, що не заперечує системних проблем у підготовці до зими, зокрема на тлі зруйнованої війною енергетичної інфраструктури. За його словами, держава справді мала починати підготовку значно раніше, діяти більш системно та припинити зловживання і розкрадання коштів у цій сфері.

Водночас він підкреслив, що напади на електриків і комунальників або блокування доріг не мають жодного конструктивного результату. Навпаки — такі дії лише поглиблюють колапс і створюють додаткові проблеми для звичайних громадян, які так само потерпають від відсутності світла, тепла чи води.

На думку Жоріна, подібні акції не тиснуть на винних у провалах підготовки чи управління, а лише шкодять тим, хто безпосередньо працює над ліквідацією наслідків аварій і обстрілів. Він риторично запитав, якої мети можна досягти такими методами, окрім посилення хаосу та соціальної напруги.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Мешканці Києва дедалі частіше стикаються з відключеннями електроенергії, які не збігаються з оприлюдненими графіками. У ДТЕК пояснюють: у більшості таких випадків йдеться не про планові обмеження, а про локальні аварії на електромережах окремих будинків або районів.

Через це електропостачання може зникати навіть у ті години, коли за графіком світло мало бути. Щоб прискорити розв’язання проблеми, киянам радять не чекати автоматичного відновлення, а повідомляти про відсутність електроенергії через спеціальну онлайн-форму на сайті енергокомпанії. Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко зазначив, що списки адрес із проблемним електропостачанням постійно оновлюються. За його словами, після звернень мешканців є висока ймовірність, що адресу внесуть до переліку на ремонт уже під час найближчого оновлення, що дозволить швидше усунути несправність.

