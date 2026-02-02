logo

Жорин жестко разнес нападения на коммунальщиков: что говорит о коллапсе в городах
Жорин жестко разнес нападения на коммунальщиков: что говорит о коллапсе в городах

Максим Жорин подверг резкой критике протесты с перекрытием дорог и нападениями на коммунальщиков, назвав их бессмысленными и вредными для самих людей

2 февраля 2026, 01:16
Автор:
Ткачова Марія

Военный и общественный деятель Максим Жорин публично поставил под сомнение смысл акций протеста, во время которых участники перекрывают улицы и прибегают к агрессии в отношении работников коммунальных служб и энергетиков.

Жорин жестко разнес нападения на коммунальщиков: что говорит о коллапсе в городах

Военный про нападения на энергетиков

Жорин подчеркнул, что не отрицает системные проблемы в подготовке к зиме, в частности на фоне разрушенной войной энергетической инфраструктуры. По его словам, государство действительно должно было начинать подготовку гораздо раньше, действовать более системно и прекратить злоупотребление и хищение средств в этой сфере.

В то же время он подчеркнул, что нападения на электриков и коммунальщиков или блокировку дорог не имеют никакого конструктивного результата. Напротив, такие действия лишь усугубляют коллапс и создают дополнительные проблемы для обычных граждан, которые так же страдают от отсутствия света, тепла или воды.

По мнению Жорина, подобные акции не давят на виновных в провалах подготовки или управления, а лишь вредят тем, кто напрямую работает над ликвидацией последствий аварий и обстрелов. Он риторически спросил, какую цель можно достичь такими методами, кроме усиления хаоса и социального напряжения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что жители Киева все чаще сталкиваются с отключениями электроэнергии, которые не совпадают с обнародованными графиками. В ДТЭК объясняют: в большинстве таких случаев речь идет не о плановых ограничениях, а о локальных авариях на электросетях отдельных домов или районов.
Из-за этого электроснабжение может исчезать даже в те часы, когда по графику свет должен быть. Чтобы ускорить решение проблемы, киевлянам советуют не ждать автоматического восстановления, а сообщать об отсутствии электроэнергии из-за специальной онлайн-формы на сайте энергокомпании. Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко отметил, что списки адресов с проблемным электроснабжением постоянно обновляются. По его словам, после обращений жильцов высока вероятность, что адрес внесут в перечень на ремонт уже во время ближайшего обновления, что позволит быстрее устранить неисправность.



Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5964
