Жорин жестко разнес нападения на коммунальщиков: что говорит о коллапсе в городах

Ткачова Марія
Военный и общественный деятель Максим Жорин публично поставил под сомнение смысл акций протеста, во время которых участники перекрывают улицы и прибегают к агрессии в отношении работников коммунальных служб и энергетиков.
Военный про нападения на энергетиков
Жорин подчеркнул, что не отрицает системные проблемы в подготовке к зиме, в частности на фоне разрушенной войной энергетической инфраструктуры. По его словам, государство действительно должно было начинать подготовку гораздо раньше, действовать более системно и прекратить злоупотребление и хищение средств в этой сфере.
В то же время он подчеркнул, что нападения на электриков и коммунальщиков или блокировку дорог не имеют никакого конструктивного результата. Напротив, такие действия лишь усугубляют коллапс и создают дополнительные проблемы для обычных граждан, которые так же страдают от отсутствия света, тепла или воды.
По мнению Жорина, подобные акции не давят на виновных в провалах подготовки или управления, а лишь вредят тем, кто напрямую работает над ликвидацией последствий аварий и обстрелов. Он риторически спросил, какую цель можно достичь такими методами, кроме усиления хаоса и социального напряжения.