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«Жодних внутрішніх ресурсів немає»: заяву міністра Федорова про підвищення зарплат військовим піддали сумніву

Бюджетні загадки оборонного відомства: Бужанський вимагає пояснити, які програми Міноборони залишилися без грошей

17 червня 2026, 17:48
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Недилько Ксения

Обіцяне керівництвом Міністерства оборони підвищення грошового забезпечення для українських військовослужбовців викликало серйозні запитання у фінансовому та політичному колах. Суспільство та більшість політиків сприйняли слова профільного міністра Федорова як належне, проте реальний механізм пошуку цих коштів усередині відомства виглядає вкрай суперечливо.

«Жодних внутрішніх ресурсів немає»: заяву міністра Федорова про підвищення зарплат військовим піддали сумніву

Михайло Федоров

Народний депутат Максим Бужанський звернув увагу на економічну нестиковку у словах очільника оборонного відомства, зазначивши, що міністерство не є комерційною структурою, яка здатна самостійно генерувати прибуток.

"Подібні твердження виглядають щонайменше дивно, адже у Міністерства оборони апріорі відсутні та не можуть існувати якісь власні приховані ресурси, — наголосив парламентар Максим Бужанський, аналізуючи урядові обіцянки. — Відомство оперує виключно тими фінансами, які йому офіційно виділив державний бюджет під чітко визначені державні потреби".

Аналітики та законодавці наголошують: якщо в оборонному бюджеті раптово утворився величезний надлишок вільних грошей, це свідчить про системні прорахунки у плануванні. Фінансування армії розраховується до гривні, тому поява "зайвих" мільярдів завжди має зворотний бік.

"Якщо серед затверджених коштів раптом з'явилися величезні надлишки, це означає лише два варіанти, — пояснює народний депутат, описуючи фінансову дилему. — Або первісний бюджетний запит був штучно роздутий, що в нинішніх реаліях є маловірогідним, або ж певна частина стратегічних оборонних програм просто не була реалізована і, відповідно, не отримала фінансування".

Нардеп резюмував, що був би щиро радий помилятися у своїх розрахунках, проте якщо логіка його не підводить, то Міністерство оборони має відкрито звітувати перед суспільством. Головне питання, яке наразі залишається відкритим: чим саме довелося пожертвувати всередині оборонного відомства заради підвищення заробітних плат особовому складу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що минулого тижня Верховна Рада переглянула Державний бюджет — нардепи підвищили заробітні плати поліцейським та рятувальникам, однак не ухвалили таке рішення стосовно військових. Таку пропозицію, як пояснили в Раді, уряд взагалі не пропонував, однак пропонував ряд інших. 



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