«Жодних внутрішніх ресурсів немає»: заяву міністра Федорова про підвищення зарплат військовим піддали сумніву

Обіцяне керівництвом Міністерства оборони підвищення грошового забезпечення для українських військовослужбовців викликало серйозні запитання у фінансовому та політичному колах. Суспільство та більшість політиків сприйняли слова профільного міністра Федорова як належне, проте реальний механізм пошуку цих коштів усередині відомства виглядає вкрай суперечливо.

Михайло Федоров

Народний депутат Максим Бужанський звернув увагу на економічну нестиковку у словах очільника оборонного відомства, зазначивши, що міністерство не є комерційною структурою, яка здатна самостійно генерувати прибуток.

"Подібні твердження виглядають щонайменше дивно, адже у Міністерства оборони апріорі відсутні та не можуть існувати якісь власні приховані ресурси, — наголосив парламентар Максим Бужанський, аналізуючи урядові обіцянки. — Відомство оперує виключно тими фінансами, які йому офіційно виділив державний бюджет під чітко визначені державні потреби".

Аналітики та законодавці наголошують: якщо в оборонному бюджеті раптово утворився величезний надлишок вільних грошей, це свідчить про системні прорахунки у плануванні. Фінансування армії розраховується до гривні, тому поява "зайвих" мільярдів завжди має зворотний бік.

"Якщо серед затверджених коштів раптом з'явилися величезні надлишки, це означає лише два варіанти, — пояснює народний депутат, описуючи фінансову дилему. — Або первісний бюджетний запит був штучно роздутий, що в нинішніх реаліях є маловірогідним, або ж певна частина стратегічних оборонних програм просто не була реалізована і, відповідно, не отримала фінансування".

Нардеп резюмував, що був би щиро радий помилятися у своїх розрахунках, проте якщо логіка його не підводить, то Міністерство оборони має відкрито звітувати перед суспільством. Головне питання, яке наразі залишається відкритим: чим саме довелося пожертвувати всередині оборонного відомства заради підвищення заробітних плат особовому складу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що минулого тижня Верховна Рада переглянула Державний бюджет — нардепи підвищили заробітні плати поліцейським та рятувальникам, однак не ухвалили таке рішення стосовно військових. Таку пропозицію, як пояснили в Раді, уряд взагалі не пропонував, однак пропонував ряд інших.



