«Никаких внутренних ресурсов нет»: заявление министра Федорова о повышении зарплат военным подвергли сомнению

Обещанное руководством Министерства обороны повышение денежного довольствия для украинских военнослужащих вызвало серьезные вопросы в финансовом и политическом кругах. Общество и большинство политиков восприняли слова профильного министра Федорова как должное, однако реальный механизм поиска этих средств внутри ведомства выглядит крайне спорно.

Михаил Федоров

Народный депутат Максим Бужанский обратил внимание на экономическую нестыковку в словах главы оборонного ведомства, отметив, что министерство не является коммерческой структурой, способной самостоятельно генерировать прибыль.

"Подобные утверждения выглядят по меньшей мере странно, ведь у Министерства обороны априори отсутствуют и не могут существовать какие-либо скрытые ресурсы, — подчеркнул парламентарий Максим Бужанский, анализируя правительственные обещания. — Ведомство оперирует исключительно финансами, которые ему официально выделил государственный бюджет под четко определенные государственные нужды".

Аналитики и законодатели отмечают: если в оборонном бюджете внезапно образовался огромный избыток свободных денег, это свидетельствует о системных просчетах в планировании. Финансирование армии рассчитывается в гривню, поэтому появление "лишних" миллиардов всегда имеет обратную сторону.

"Если среди утвержденных средств вдруг появились огромные излишки, это означает всего два варианта, — объясняет народный депутат, описывая финансовую дилемму. — Или первоначальный бюджетный запрос был искусственно раздут, что в нынешних реалиях маловероятно, или определенная часть стратегических оборонных программ просто не была реализована и, соответственно, не получила финансирование".

Нардеп резюмировал, что был бы очень рад ошибаться в своих расчетах, однако если логика его не подводит, то Министерство обороны должно открыто отчитываться перед обществом. Главный вопрос, который остается открытым: чем именно пришлось пожертвовать внутри оборонного ведомства ради повышения заработных плат личному составу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на прошлой неделе Верховная Рада пересмотрела Государственный бюджет — нардепы повысили заработные платы полицейским и спасателям, однако не приняли такое решение в отношении военных. Такое предложение, как объяснили в Раде, правительство вообще не предлагало, однако предлагало ряд других.



