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«Никаких внутренних ресурсов нет»: заявление министра Федорова о повышении зарплат военным подвергли сомнению

Бюджетные загадки оборонного ведомства: Бужанский требует объяснить, какие программы Минобороны остались без денег

17 июня 2026, 17:48
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Недилько Ксения

Обещанное руководством Министерства обороны повышение денежного довольствия для украинских военнослужащих вызвало серьезные вопросы в финансовом и политическом кругах. Общество и большинство политиков восприняли слова профильного министра Федорова как должное, однако реальный механизм поиска этих средств внутри ведомства выглядит крайне спорно.

«Никаких внутренних ресурсов нет»: заявление министра Федорова о повышении зарплат военным подвергли сомнению

Михаил Федоров

Народный депутат Максим Бужанский обратил внимание на экономическую нестыковку в словах главы оборонного ведомства, отметив, что министерство не является коммерческой структурой, способной самостоятельно генерировать прибыль.

"Подобные утверждения выглядят по меньшей мере странно, ведь у Министерства обороны априори отсутствуют и не могут существовать какие-либо скрытые ресурсы, — подчеркнул парламентарий Максим Бужанский, анализируя правительственные обещания. — Ведомство оперирует исключительно финансами, которые ему официально выделил государственный бюджет под четко определенные государственные нужды".

Аналитики и законодатели отмечают: если в оборонном бюджете внезапно образовался огромный избыток свободных денег, это свидетельствует о системных просчетах в планировании. Финансирование армии рассчитывается в гривню, поэтому появление "лишних" миллиардов всегда имеет обратную сторону.

"Если среди утвержденных средств вдруг появились огромные излишки, это означает всего два варианта, — объясняет народный депутат, описывая финансовую дилемму. — Или первоначальный бюджетный запрос был искусственно раздут, что в нынешних реалиях маловероятно, или определенная часть стратегических оборонных программ просто не была реализована и, соответственно, не получила финансирование".

Нардеп резюмировал, что был бы очень рад ошибаться в своих расчетах, однако если логика его не подводит, то Министерство обороны должно открыто отчитываться перед обществом. Главный вопрос, который остается открытым: чем именно пришлось пожертвовать внутри оборонного ведомства ради повышения заработных плат личному составу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на прошлой неделе Верховная Рада пересмотрела Государственный бюджет — нардепы повысили заработные платы полицейским и спасателям, однако не приняли такое решение в отношении военных. Такое предложение, как объяснили в Раде, правительство вообще не предлагало, однако предлагало ряд других.



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