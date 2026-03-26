"Жінка без сраки - як село без церкви" - 200 висловів про дупу зібрала журналістка Настя Мельниченко

Проніна Анна
Київська журналістка Настя Мельниченко, якій 29 років, протягом кількох років досліджує й збирає старовинні українські вислови, у яких фігурує слово "срака". Вона розповідає, що зацікавлення такою лексикою з’явилося ще в дитинстві завдяки її бабусі Ніні Данилівні Стеценко, яка часто використовувала подібні вирази у повсякденному мовленні.
Українська мова без табу: чому старовинні вислови про сраку викликали хвилю дискусій
Про своєрідну "фольклорну практику" Насті Мельниченко пише видання Gazeta.ua.
Коли з'явився інтернет, стало простіше. Вислови про сраку почали присилати знайомі і друзі, каже журналістка. Тепер має в добірці більше двохсот перлів. Ось деякі з них:
"Як півсраки з-за куща" — кажуть, коли щось погано видно чи зле виглядає.
"Вари срако борщ, а я піду на солдатів дивиться" — коли щось неякісно роблено.
"В сраці був, гімно видів" — коли людина говорить про те, про що не має поняття.
"Сери-перди-грійся" — коли щось не зроблено вчасно, а тепер хапаються, щоб швидше.
"Не хочеш срать — не мучай сраку".
"Як не гівно, то засрана тріска".
"Голою сракою по рапатій дошці" — значить, ніколи.
"Самотній, як палець в сраці".
"Коханий — сім разів у сраку пропханий".
"Як єсть, то й дупі честь, а як скупо, терпи, дупо".
"Хитра срака пердить тихо, а смердить — на все село" — про бабів-пліткарок.
"Пішов, як за море срати" — коли довго когось немає.
"Не плети гівно дівці в коси" — не наговорюй на чесну дівчину.
"Ах ти москаль в сраку граний!".
"Щоб тя гівно доганяло" — щоб не було тобі спокою.
"Їсти — не срати, можна почекати".
"Гарна, як срака навиворіт".
"Срав пес" — себто, ніц не вийде.
"Сидить, як срака в гостях" — тихо.
"Пасує, як сраці фіранки".
"Всрайся, та не дайся" — так бабці на Львівщині вчили внучок боронити дівочу честь.
"Як приємно в полі срати — розвиваютсья думки, вітер яйцями колише, жопа нюхає квітки".
Є навіть пісня про сраку: "Летить сова, летить сова кругом села,
ручки-ножки підкорчила,
хлопцям сраку вистерчила.
А ви, хлопці, а ви, хлопці, не дивуйте,
сову в сраку поцілуйте".
Такі сороміцькі дражливі пісні виконували на Купала.
Чому журналістку зацікавила ця лексика?
Настя Мельниченко ділиться:
"Вразило, що люди вважають ці вислови табуйованими. Срака є, а слова люди бояться і соромляться. Я недавно на сайті етнографічної спільноти завела про це мову. Одна жінка відписує: "Я знаю цікавий вираз про сраку. Але не скажу. Бо я вихована". Думаю: "Ви ж етнограф!" Дехто починає обурюватися, що це невиховано — мовляв, у мене проблеми в голові, що мене це цікавить.
Видавати ці вислови не збираюся. Колекціоную для себе. Шкодую, що не всі запам'ятовуються. Буває, крутиться в голові якийсь цілий день. Сьогодні крутиться: "Штани мої шаровари, ви ж мене шанували, а я вас усрав".
Чим українська сороміцька лексика відрізняється від російської, польської?
Можна говорити про "анальний" характер української сороміцької лексики, на відміну від "генітального" забарвлення російської. Українцям не характерно матюкатися: "бл...ь", "є...ать", "х...ня". У нас все через "сраку". Ще є третя група такої лексики — яка стосується богохульства. Її найбільше вживають у Польщі. Але навіть вислови про сраку українські — не лайливі. Просто хочуть сказати так, щоб смачно було — "гімном заліпити". Лайливих слів, пов'язаних зі сракою, все одно мало. Є, але вони скоріше добрі. У нас до сраки відносилися з повагою.
Ще сто років тому ця і подібна табуйована лексика була широко вживаною?
"Смішно козі, що срака в грязі" — про сміх без причини. Записала на Донеччині. Наступні — з Полтавської і Черкаської областей:
"А гімна мерзлого не хочеш?" — про забаганки.
"Чого крутишся, як гімно в ополонці?"
"Срала, мазала, ліпила — не хватило кізяків".
"А там того шумовиння, як на сраці ластовиння" — про інформацію, яку не можна перевірити. З Холмщини.
Загадка з Хмельниччини: "Маленьке, руденьке, а всякого пана з воза зсадить". Гімно це. Ще там казали: "Теля в сраці, а баба довбнею маха" — коли хтось розводить паніку наперед.
З Яготинського району під Києвом порівняння "Срака-кочерга" і приказка "Шукати в сраці шкварка" — це доколупуватися до чогось, придиратися.
