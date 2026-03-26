"Женщина без сраки - как село без церкви" - 200 высказываний о заднице собрала журналистка Настя Мельниченко

Киевская журналистка Настя Мельниченко, которой 29 лет, в течение нескольких лет исследует и собирает старинные украинские изречения, в которых фигурирует слово "срака". Она рассказывает, что интерес к такой лексике появился еще в детстве благодаря ее бабушке Нине Даниловне Стеценко, которая часто использовала подобные выражения в повседневной речи.

Украинский язык без табу: почему старинные изречения об жопе вызвали волну дискуссий

О своеобразной "фольклорной практике" Насти Мельниченко пишет издание Gazeta.ua.

"Как и бабушка, сейчас часто говорю "оно тебе так надо, как к жопе карие глаза!" "не жалко совсем". Еще от нее записала такое: "женщина без сраки — как деревня без церкви", "он такой, что я с ним на одном поле срать не села бы", "в сраку достойно", "как не срачка, то пердячка", "как в борщ срать", "о недоречь" ввелся? — невестка", – рассказывает Настя.

Когда появился Интернет, стало проще. Высказывания об жопе начали присылать знакомые и друзья, говорит журналистка. Теперь имеет в подборке более двухсот жемчуга. Вот некоторые из них:

"Как пол жопы из-за куста" — говорят, когда что-то плохо видно или плохо выглядит.

"Вары срако борщ, а я пойду на солдат смотреть" — когда что-то некачественно сделано.

"В жопе был, гимно видел" — когда человек говорит о том, о чем не имеет понятия.

"Сери-перди-грейся" — когда что-то не сделано вовремя, а теперь хватаются, чтобы побыстрее.

"Не хочешь срать — не мучай сраку".

"Если не говно, то засранная щепа".

"Голой сракой по рапатой доске" — значит, никогда.

"Одинокий, как палец в жопе".

"Как есть, то и заднице честь, а как скупо, терпи, жопа".

"Хитрая срака пердит тихо, а воняет — на всю деревню" — про баб-сплетниц.

"Ушел, как за море срать" — когда долго кого-то нет.

"Не плети говно девке в косы" — не наговаривай на честную девушку.

"Ах ты москаль в жопе граний!".

"Чтобы тебя говно догоняло" — чтобы не было тебе покоя.

"Есть – не срать, можно подождать".

"Хорошая, как срака наизнанку".

"Сидит, как срака в гостях" – тихо.

"Подходит, как заднице занавески".

"Врайся, да не дайся" — так бабушки во Львовской области учили внучок защищать девичью честь.

Почему журналистку заинтересовала эта лексика?

Настя Мельниченко делится:

"Поразило, что люди считают эти высказывания табуированными. Срака есть, а слова люди боятся и стесняются. Я недавно на сайте этнографического сообщества завела об этом язык. Одна женщина записывает: "Я знаю интересное выражение об жопе. Но не скажу. Потому что я воспитана". Думаю: "Вы же этнограф!" Некоторые начинают возмущаться, что это невоспитанно — мол, у меня проблемы в голове, что меня это интересует. Выдавать эти высказывания не собираюсь. Коллекционирую для себя. Жалею, что не все запоминаются. Бывает, кружится в голове какой-то целый день. Сегодня крутится: "Брюки мои шаровары, вы же меня уважали, а я вас убрал".

Чем украинская срамная лексика отличается от русской, польской?

Можно говорить об "анальном" характере украинской срамной лексики, в отличие от "генитальной" окраски русской. Украинцам не характерно материться: "бл...ь", "есть...ать", "х...ня". У нас все из-за "сраки". Еще есть третья группа такой лексики – которая касается богохульства. Ее больше употребляют в Польше. Но даже высказывания об жопе украинские – не бранные. Просто хотят сказать так, чтобы вкусно было – "гимном залепить". Ругательных слов, связанных с жаждой, все равно мало. Есть, но они скорее хорошие. У нас к жопе относились с уважением.

Еще сто лет назад эта и подобная табуированная лексика была широко употребительна?

"И эта, и связанная с сексом лексика была хорошо известна. Меня интересовало в свое время детство в истории — как воспитывали детей раньше, с древнейших времен, даже из палеолита. Мне попала в руки книга Марка Грушевского "Ребенок в верованиях и обычаях украинского народа" — переиздание 2006 1907-го. Была поражена, что во втором издании выбросили все записи Грушевского о половых актах. совсем завуалировано — типа "бандурка", "криниченьку копал" Но были гораздо прозрачнее высказывания — понятнее для современного человека".

"Смешно козе, что жопа в грязи" — о смехе без причины. Записала в Донецкой области. Следующие – из Полтавской и Черкасской областей:

"А гимна мерзлого не хочешь?" — о прихотях.

"Чего крутишься, как гимно в проруби?"

"Срала, мазала, лепила — не хватило кизяков".

"А там той накипи, как на жопе веснушек" — об информации, которую нельзя проверить. С Холмщины.

Загадка из Хмельнитчины: "Маленькое, рыженькое, а всякого пана с воза ссадит". Гимно это. Еще там говорили: "Теленок в жопе, а баба долбнею маха" — когда кто-то разводит панику вперед.

Из Яготинского района под Киевом сравнение "Срака-кочерга" и поговорка "Искать в жопе шкварка" — это придраться к чему-то, придираться.

