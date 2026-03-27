Жертви Епштейна подали позови проти Трампа і Google за розголошення особистих даних

Гучна справа Джеффрі Епштейна отримала новий резонанс. Жертви сексуального злочинця подали колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа та технологічного гіганта Google, звинувативши їх у розголошенні особистих даних.

Жертви Епштейна судяться з адміністрацією Трампа та Google через витік даних

Як передають "Коментарі", про це повідомляє NBC.

У чому суть позову

Позивачі стверджують, що Міністерство юстиції США під час публікації матеріалів справи зробило серйозну помилку.

Замість захисту постраждалих було розкрито особисті дані приблизно 100 людей, які пережили насильство.

У заяві наголошується, що це було свідоме рішення – поставити швидкість оприлюднення інформації вище за безпеку жертв.

Чому у справі фігурує Google

Хоча уряд згодом видалив частину даних, проблема не зникла.

За словами позивачів, особиста інформація продовжує з’являтися у пошукових результатах і навіть у контенті, створеному штучним інтелектом.

Жертви неодноразово зверталися з вимогою видалити ці дані, але, як вони стверджують, компанія не відреагувала належним чином.

Наслідки для постраждалих

У позові зазначається, що витік інформації призвів до серйозних наслідків.

Люди почали отримувати дзвінки, повідомлення та навіть погрози.

Деякі з них зазнали повторної психологічної травми, адже їх почали звинувачувати у причетності до злочинів, хоча вони є жертвами.

Чого вимагають позивачі

Від Міністерства юстиції США вимагають компенсацію – щонайменше 1000 доларів для кожної постраждалої особи.

Від Google – негайне видалення всієї конфіденційної інформації з відкритого доступу.

Реакція сторін

Наразі ані Міністерство юстиції, ані Google офіційно не прокоментували ситуацію.

Втім раніше федеральні прокурори заявляли, що працюють над видаленням чутливих матеріалів.

