Жертви Епштейна подали позови проти Трампа і Google за розголошення особистих даних

Проніна Анна
Гучна справа Джеффрі Епштейна отримала новий резонанс. Жертви сексуального злочинця подали колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа та технологічного гіганта Google, звинувативши їх у розголошенні особистих даних.
Жертви Епштейна судяться з адміністрацією Трампа та Google через витік даних
Як передають "Коментарі", про це повідомляє NBC.
Позивачі стверджують, що Міністерство юстиції США під час публікації матеріалів справи зробило серйозну помилку.
Замість захисту постраждалих було розкрито особисті дані приблизно 100 людей, які пережили насильство.
У заяві наголошується, що це було свідоме рішення – поставити швидкість оприлюднення інформації вище за безпеку жертв.
Хоча уряд згодом видалив частину даних, проблема не зникла.
За словами позивачів, особиста інформація продовжує з’являтися у пошукових результатах і навіть у контенті, створеному штучним інтелектом.
Жертви неодноразово зверталися з вимогою видалити ці дані, але, як вони стверджують, компанія не відреагувала належним чином.
У позові зазначається, що витік інформації призвів до серйозних наслідків.
Люди почали отримувати дзвінки, повідомлення та навіть погрози.
Деякі з них зазнали повторної психологічної травми, адже їх почали звинувачувати у причетності до злочинів, хоча вони є жертвами.
Від Міністерства юстиції США вимагають компенсацію – щонайменше 1000 доларів для кожної постраждалої особи.
Від Google – негайне видалення всієї конфіденційної інформації з відкритого доступу.
Наразі ані Міністерство юстиції, ані Google офіційно не прокоментували ситуацію.
Втім раніше федеральні прокурори заявляли, що працюють над видаленням чутливих матеріалів.
