Жертвы Эпштейна подали иски против Трампа и Google за разглашение личных данных

Громкое дело Джеффри Эпштейна получило новый резонанс. Жертвы сексуального преступника подали коллективный иск против администрации президента США Дональда Трампа и технологического гиганта Google, обвинив их в разглашении личных данных.

Жертвы Эпштейна судятся с администрацией Трампа и Google из-за утечки данных

Как передают "Комментарии", об этом сообщает NBC.

В чем суть иска

Истцы утверждают, что Министерство юстиции США во время публикации материалов дела совершило серьезную ошибку.

Вместо защиты пострадавших были раскрыты личные данные примерно 100 человек , переживших насилие.

В заявлении отмечается, что это было сознательное решение – поставить скорость обнародования информации выше безопасности жертв.

Почему в деле фигурирует Google

Хотя правительство впоследствии удалило часть данных, проблема не исчезла.

По словам истцов, личная информация продолжает появляться в поисковых результатах и даже в контенте, созданном искусственным интеллектом .

Жертвы не раз обращались с требованием удалить эти данные, но, как они утверждают, компания не отреагировала должным образом.

Последствия для пострадавших

В иске отмечается, что утечка информации привела к серьезным последствиям.

Люди стали получать звонки, сообщения и даже угрозы.

Некоторые из них получили повторную психологическую травму , ведь их начали обвинять в причастности к преступлениям, хотя они являются жертвами.

Чего требуют истцы

От Министерства юстиции США требуют компенсацию – не менее 1000 долларов для каждого пострадавшего.

От Google – немедленное удаление всей конфиденциальной информации из открытого доступа.

Реакция сторон

Пока ни Министерство юстиции, ни Google официально не прокомментировали ситуацию.

Впрочем, ранее федеральные прокуроры заявляли, что работают над удалением чувствительных материалов.

