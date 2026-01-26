Завхоз НАБУ, який назвався “тіньовом кураторм Бюро”, у грудні отримав 324 тис грн зарплати

Начальник відділу планування матеріальних ресурсів та оперативного управління майном управління НАБУ Сергій Білецький у грудні отримав 324,5 тис грн зарплати. Про це свідчать повідомлення про суттєві зміни в майновому стані Білецького, подані наприкінці січня 2026, передають у Центрі протидії корупції.

Минулого року Білецький задекларував майже 1,3 млн грн зарплати від Національного антикорупційного бюро. Також він має квартиру у Броварах, а його дружина 5 земельних ділянок в Черкаській області, житловий будинок та господарчі будівлі. Подружжя також володіє 2 автомобілями: Ауді А6 та Хонда Аккорд. Крім цього Білецький має 950 тис грн заощаджень готівкою.

Як повідомлялось раніше, Рада громадського контролю (РГК) НАБУ вимагала притягнути Сергій Білецького до дисциплінарної відповідальності.

За словами представників тодішньої РГК, Білецький під час спроби активістів поспілкуватись з ним назвав себе "хазяїном" антикорупційного органу, "який не зобов’язаний представлятися".



"Найбільше нас обурила кругова порука, яку ми вже бачимо в Бюро. Спершу працівники, які були поруч з "хазяїном", відмовились назвати його. Тобто усі працівники НАБУ, включаючи найвище керівництво, фактично покривали "свого". Якщо вони зробили це у такому незначному проступку, то де гарантія, що не зроблять цього ж при вчиненні ним більш серйозного порушення", – зазначила Олександра Устінова, секретар Ради громадського контролю.

Попри це, у вересні 2025 року Директор НАБУ Семен Кривонос своїм наказом включив Білецького до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад у Національному антикорупційному бюро України.Нагадаємо, що НАБУ, попри найвищий рівень заробітних плат своїх працівників (в порівнянні з іншими правоохоронними органами), все одно скаржиться на недофінансування. Поточного року на діяльність Бюро із державного бюджету виділено 2,5 млрд, проте в НАБУ кажуть, що потребують 2,9 млрд грн.Нещодавно медіа назвали рекордсмена по рівню заробітної плати серед правоохоронців. Ним став керівник Другого Головного спеціального підрозділу детективів (Д-2) НАБУ, який у жовтні 2025 року отримав 386 тис. грн. заробітної плати.

