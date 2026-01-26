Начальник отдела планирования материальных ресурсов и оперативного управления имуществом управления НАБУ Сергей Билецкий в декабре получил 324,5 тыс. грн зарплаты. Об этом свидетельствуют сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии Белецкого, поданные в конце января 2026 г., передают в Центре противодействия коррупции.

В прошлом году Билецкий задекларировал около 1,3 млн грн зарплаты от Национального антикоррупционного бюро. Также он имеет квартиру в Броварах, а его жена – 5 земельных участков в Черкасской области, жилой дом и хозяйственные здания. Супруги также владеют 2 автомобилями: Ауди А6 и Хонда Аккорд. Кроме этого Билецкий имеет 950 тыс грн сбережений наличными.

Как сообщалось ранее, Совет общественного контроля (СОК) НАБУ потребовал привлечь Сергей Билецкого к дисциплинарной ответственности.

По словам представителей тогдашней СОК, Билецкий во время попытки активистов пообщаться с ним назвал себя "хозяином" антикоррупционного органа, "не обязанного представляться".



Завхоз НАБУ, назвавшийся "теневым куратором Бюро", в декабре получил 324 тыс грн зарплаты

"Больше всего нас возмутила круговая порука, которую мы уже видим в Бюро. Сначала работники, которые были рядом с "хозяином", отказались назвать его. То есть, все работники НАБУ, включая высшее руководство, фактически покрывали "своего". Если они сделали это в таком незначительном проступке, то где гарантия, что не сделают этого при совершении им более серьезного нарушения", – отметила Александра Устинова, секретарь Совета общественного контроля.

Несмотря на это, в сентябре 2025 года директор НАБУ Семен Кривонос своим приказом включил Билецкого в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на занятие вакантных должностей в Национальном антикоррупционном бюро Украины.Напомним, что НАБУ, несмотря на высокий уровень заработной платы своих работников (по сравнению с другими правоохранительными органами), все равно жалуется на недофинансирование. В этом году на деятельность Бюро из государственного бюджета выделено 2,5 млрд, однако в НАБУ говорят, что нуждаются в 2,9 млрд грн.Недавно медиа назвали рекордсмена по уровню заработной платы среди правоохранителей. Им стал руководитель Второго Главного специального подразделения детективов (Д-2) НАБУ, которое в октябре 2025 года получило 386 тыс. грн. заработной платы