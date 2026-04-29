«Заставлю сина поклястися повернути сарай»: заявив Залужний, маючи доньок



















Колишній головнокомандувач Збройних Сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний в одному зі своїх виступів озвучив глибоку алегорію, яка спричинила бурхливе обговорення в мережі. Користувачів збентежила згадка про "сина", адже достеменно відомо, що генерал разом із дружиною виховують двох доньок. Проте, як виявилося, вислів мав виключно образний характер, де під образом сина малися на увазі майбутні покоління українців.

Валерій Залужний

Ексголовком провів яскраву паралель, де господарем є Україна, агресивним сусідом — Росія, а нащадками — весь український народ.

"Для мене перемога. Для мене перемога — це я хочу відчувати себе вдома. От я хочу відчувати себе вдома. При чому це моє особисте питання. Скажемо так, якщо в цьому домі в мене з'ясується так, що мій город, або мій сарай, забере мій сусід, але я все ж таки буду вдома, єдине що я зроблю, от в цьому відчутті вдома, що я буду помирати, я заставлю свого сина поклястися, поки я не помер, що він поверне собі і сарай, і цей город. І ще він мені поклянеться в тому, що якщо він цього не зможе зробити, він поклянеться мені, що він сина свого заставить зробити це так, і поклянеться йому, що син забере назад оце все, що забрали в нас від оцього. Ось що для мене таке, для мене особисто, що таке перемога. Відчуття безпеки, банально, це приєднання до якогось союзу безпекового. Не обмежені перспективи, це звісно, ми маємо політично і економічно вийти в якийсь союз. І третє, відчуття вдома, це те, що характерно для кожного українця", — поділився власним баченням Залужний.

Таким чином, дипломат виділив три фундаментальні опори нашої перемоги:

Базова безпека завдяки інтеграції в надійні оборонні альянси.

Економічний та політичний розвиток у складі європейських структур.

Психологічний комфорт та непорушність кордонів власного дому.

