

















Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в одном из своих выступлений озвучил глубокую аллегорию, повлекшую бурное обсуждение в сети. Пользователей смутило упоминание о "сыне", ведь доподлинно известно, что генерал вместе с женой воспитывают двух дочерей. Однако, как оказалось, выражение носило исключительно образный характер, где под образом сына имелись в виду будущие поколения украинцев.

Валерий Залужный

Эксголовком провел яркую параллель, где хозяином Украины, агрессивным соседом — Россия, а потомками — весь украинский народ.

"Для меня победа. Для меня победа – это я хочу чувствовать себя дома. Вот я хочу чувствовать себя дома. Причем это мой личный вопрос. Скажем так, если в этом доме у меня выяснится так, что мой огород, или мой сарай, заберет мой сосед, но я все же буду дома, единственное что я сделаю, вот в этом ощущении дома, что я буду умирать, я заставлю своего сына поклясться, пока я не умер, что он вернет себе и сарай, и этот огород. И еще он поклянется мне в том, что если он этого не сможет сделать, он поклянется мне, что он сына своего заставит сделать это так, и поклянется ему, что сын отнимет назад все, что отняли у нас от всего. Вот что для меня такое, для меня лично, что такое победа. Чувство безопасности, банально, это присоединение к некоему союзу безопасности. Не ограниченные перспективы, конечно, мы должны политически и экономически войти в какой-то союз. И третье, ощущение дома это то, что характерно для каждого украинца", — поделился собственным видением Залужный.

Таким образом, дипломат выделил три фундаментальных опоры нашей победы:

Базовая безопасность благодаря интеграции в надежные оборонные союзы.

Экономическое и политическое развитие в составе европейских структур.

Психологический комфорт и незыблемость границ собственного дома.

