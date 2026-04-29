Главная Новости Общество Скандалы «Приму сына поклясться вернуть сарай»: заявил Залужный, имея дочерей
НОВОСТИ

«Приму сына поклясться вернуть сарай»: заявил Залужный, имея дочерей

Залужный заявил, что когда умрет, заставит сына вернуть «сарай» у соседа, хотя у него есть дочери

29 апреля 2026, 20:17
Недилько Ксения








Бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в одном из своих выступлений озвучил глубокую аллегорию, повлекшую бурное обсуждение в сети. Пользователей смутило упоминание о "сыне", ведь доподлинно известно, что генерал вместе с женой воспитывают двух дочерей. Однако, как оказалось, выражение носило исключительно образный характер, где под образом сына имелись в виду будущие поколения украинцев.

«Приму сына поклясться вернуть сарай»: заявил Залужный, имея дочерей

Валерий Залужный

Эксголовком провел яркую параллель, где хозяином Украины, агрессивным соседом — Россия, а потомками — весь украинский народ.

"Для меня победа. Для меня победа – это я хочу чувствовать себя дома. Вот я хочу чувствовать себя дома. Причем это мой личный вопрос. Скажем так, если в этом доме у меня выяснится так, что мой огород, или мой сарай, заберет мой сосед, но я все же буду дома, единственное что я сделаю, вот в этом ощущении дома, что я буду умирать, я заставлю своего сына поклясться, пока я не умер, что он вернет себе и сарай, и этот огород.

И еще он поклянется мне в том, что если он этого не сможет сделать, он поклянется мне, что он сына своего заставит сделать это так, и поклянется ему, что сын отнимет назад все, что отняли у нас от всего.

Вот что для меня такое, для меня лично, что такое победа. Чувство безопасности, банально, это присоединение к некоему союзу безопасности. Не ограниченные перспективы, конечно, мы должны политически и экономически войти в какой-то союз. И третье, ощущение дома это то, что характерно для каждого украинца", — поделился собственным видением Залужный.

Таким образом, дипломат выделил три фундаментальных опоры нашей победы:

Базовая безопасность благодаря интеграции в надежные оборонные союзы.

Экономическое и политическое развитие в составе европейских структур.

Психологический комфорт и незыблемость границ собственного дома.

Напомним, ранее "Комментарии" писали , кто бы мог стать президентом, если бы выборы провели уже завтра.



