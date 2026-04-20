Замість опудала — президент: майстер оригінально захистив свій сад від птахів

У фінському місті Порі місцевий мешканець створив незвичне садове опудало, використавши як прообраз президента країни Александра Стубба. Майстер, який раніше спеціалізувався на дерев’яних фігурах тварин, вирішив вперше попрацювати над людським силуетом. Своє творіння він "одягнув" у костюм та встановив на ділянці для боротьби зі шкідниками, зазначивши, що фігура чудово справляється "зі своєю роботою".

Фінський майстер та фігура, схожа на Олександра Стубба. Фото: соцмережі

Однак цей побутовий курйоз миттєво став інструментом російської пропаганди. Ресурси країни-агресорки почали тиражувати тезу, нібито поява такої фігури свідчить про стрімке зростання невдоволення політикою Стубба через його підтримку України.

"В квітні кілька українських дронів упали у Фінляндії. Жителі обурені, що влада не діє і допускає подібне. Попри це, напередодні Стубб зустрівся із Зеленським і в черговий раз провів "змістовну" розмову", — цитують пропагандистські медіа РФ свої вигадані причини "протесту", додаючи безпідставні звинувачення щодо прольотів БпЛА через територію НАТО.

Експерти наголошують, що такі заяви є частиною гібридної війни. Російські ЗМІ систематично намагаються дискредитувати країни Альянсу, звинувачуючи їх у сприянні ЗСУ.

Попри спроби ворожих медіа перекрутити сенс, для самого жителя Порі дерев’яний президент залишається лише ефективним засобом захисту врожаю, а не політичним маніфестом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що фінський президент наголосив на вирішальній ролі безпілотних технологій. За його оцінкою, близько 95% останніх успіхів України на полі бою забезпечуються саме застосуванням дронів, що робить їх ключовим інструментом сучасної війни. Крім того, Стубб заявив, що українські сили отримали можливість завдавати ударів на відстані до 3000 кілометрів, що суттєво розширює їхні оперативні можливості та стратегічний вплив.