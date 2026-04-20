logo

BTC/USD

75283

ETH/USD

2317.89

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Вместо чучела — президент: мастер оригинально защитил свой сад от птиц
commentss НОВОСТИ Все новости

Вместо чучела — президент: мастер оригинально защитил свой сад от птиц

В Финляндии смастерили деревянную фигуру Стубба, а россМИ придумали из-за этого «рост недовольства» в стране.

20 апреля 2026, 16:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

В финском городе Поре местный житель создал необычное чучело, использовав как прообраз президента страны Александра Стубба. Мастер, ранее специализировавшийся на деревянных фигурах животных, решил впервые поработать над человеческим силуэтом. Свое творение он "надел" в костюм и установил на участке для борьбы с вредителями, отметив, что фигура отлично справляется "со своей работой".

Вместо чучела — президент: мастер оригинально защитил свой сад от птиц

Финский мастер и фигура, похожая на Александра Стубба. Фото: соцсети

Вместо чучела — президент: мастер оригинально защитил свой сад от птиц - фото 2
Вместо чучела — президент: мастер оригинально защитил свой сад от птиц - фото 2
Вместо чучела — президент: мастер оригинально защитил свой сад от птиц - фото 2

Однако этот бытовой курьез стал инструментом российской пропаганды. Ресурсы страны-агрессорки начали тиражировать тезис, якобы появление такой фигуры свидетельствует о стремительном росте недовольства политикой Стубба из-за его поддержки Украины.

"В апреле несколько украинских дронов упали в Финляндии. Жители возмущены, что власть не действует и допускает подобное. Несмотря на это, накануне Стубб встретился с Зеленским и в очередной раз провел "содержательный" разговор", — цитируют пропагандистские медиа РФ свои вымышленные причины "протеста", добавляя безосновательные обвинения в пролетах БпЛА через территорию НАТО.

Эксперты отмечают, что такие заявления являются частью гибридной войны. Российские СМИ систематически пытаются дискредитировать страны Альянса, обвиняя их в содействии ВСУ.

Несмотря на попытки враждебных медиа извратить смысл, для самого жителя Пори деревянный президент остается лишь эффективным средством защиты урожая, а не политическим манифестом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что финский президент отметил решающую роль беспилотных технологий. По его оценке, около 95% последних успехов Украины на поле боя снабжаются именно применением дронов, что делает их ключевым инструментом современной войны. Кроме того, Стубб заявил, что украинские силы получили возможность наносить удары на расстоянии до 3000 километров, что существенно расширяет их оперативные возможности и стратегическое влияние.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости