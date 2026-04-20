В финском городе Поре местный житель создал необычное чучело, использовав как прообраз президента страны Александра Стубба. Мастер, ранее специализировавшийся на деревянных фигурах животных, решил впервые поработать над человеческим силуэтом. Свое творение он "надел" в костюм и установил на участке для борьбы с вредителями, отметив, что фигура отлично справляется "со своей работой".

Финский мастер и фигура, похожая на Александра Стубба. Фото: соцсети

Однако этот бытовой курьез стал инструментом российской пропаганды. Ресурсы страны-агрессорки начали тиражировать тезис, якобы появление такой фигуры свидетельствует о стремительном росте недовольства политикой Стубба из-за его поддержки Украины.

"В апреле несколько украинских дронов упали в Финляндии. Жители возмущены, что власть не действует и допускает подобное. Несмотря на это, накануне Стубб встретился с Зеленским и в очередной раз провел "содержательный" разговор", — цитируют пропагандистские медиа РФ свои вымышленные причины "протеста", добавляя безосновательные обвинения в пролетах БпЛА через территорию НАТО.

Эксперты отмечают, что такие заявления являются частью гибридной войны. Российские СМИ систематически пытаются дискредитировать страны Альянса, обвиняя их в содействии ВСУ.

Несмотря на попытки враждебных медиа извратить смысл, для самого жителя Пори деревянный президент остается лишь эффективным средством защиты урожая, а не политическим манифестом.

