Замість фронту чи реформи ТЦК — на вибори: Бужанський висунув 5 незручних запитань до Федорова

Нещодавнє гучне відеозвернення колишнього урядовця Михайла Федорова спровокувало хвилю критики в політикумі. Народний депутат Максим Бужанський проаналізував тези ексміністра та звинувачив його у відірваності від реальних проблем країни.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

"Михайло Федоров записав відео, в якому розповів про свій проєкт реформи ТЦК? Ні. Сказав, що йде на фронт? Ні. Сказав, що хоче на вибори", — констатував парламентар.

Бужанський іронічно зауважив, що прагнення колишнього посадовця йти на вибори виглядає дивно за нинішніх умов, мовляв, "ну ок, без проблем, небо ж захищене".

На думку депутата, пріоритети ексміністра під час перебування на посаді були далекими від оборонних потреб.

"Виходить, він усі сім місяців на посаді міністра думав не про те, як припинити бусифікацію, а як провести вибори", — обурився нардеп, резюмувавши позицію Федорова фразою: "Не мир, але слайд".

З огляду на шквал негативу, який ексміністр отримав від українців у соцмережах, Бужанський вирішив висловити "підтримку" та підготував для потенційного кандидата п'ять термінових запитань. Насамперед політика цікавить, чому за сім місяців люди так і не побачили обіцяних змін у мобілізаційній системі.

"Чому ви так і не показали свій проєкт реформи ТЦК, навіть пішовши у відставку, адже людей насильно кидають в автобуси, хапають на вулицях, вони розраховували на вас увесь цей час?" — запитує депутат.

Окрім цього, Бужанський вимагає від Федорова чіткої економічної та соціальної позиції щодо вимог міжнародних партнерів. Зокрема, йдеться про запровадження ПДВ для ФОПів, тотальний фінмоніторинг громадян, масове залучення трудових мігрантів з Азії та Африки через вимоги ЄС, а також про ставлення до одностатевих шлюбів у контексті євроінтеграції. За словами нардепа, Верховна Рада невдовзі голосуватиме за ці резонансні ініціативи, тому суспільство чекає на швидку відповідь.

"Рада, керувати якою ви взялися навчити всіх, дуже скоро повинна буде дати відповідь на частину цих питань, потрібне ваше рішення, чекаємо на допис", — підсумував Максим Бужанський.