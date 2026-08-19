Вместо фронта или реформы ТЦК — на выборы: Бужанский выдвинул 5 неудобных вопросов к Федорову

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Недавнее громкое видеообращение бывшего чиновника Михаила Федорова спровоцировало волну критики в политикуме. Народный депутат Максим Бужанский проанализировал тезисы экс-министра и обвинил его в оторванности от реальных проблем страны.
Максим Бужанский. Фото из открытых источников
Бужанский иронично заметил, что стремление бывшего чиновника идти на выборы выглядит странно в нынешних условиях, мол, "ну, без проблем, небо защищено".
По мнению депутата, приоритеты экс-министра во время пребывания в должности были далеки от оборонных нужд.
Учитывая шквал негатива, который получил Федоров от украинцев в соцсетях, Бужанский решил выразить "поддержку" и подготовил для потенциального кандидата пять срочных вопросов. В первую очередь, политика интересует, почему за семь месяцев люди так и не увидели обещанных изменений в мобилизационной системе.
Кроме того, Бужанский требует от Федорова четкой экономической и социальной позиции относительно требований международных партнеров. В частности, речь идет о введении НДС для ФЛП, тотальном финмониторинге граждан, массовом привлечении трудовых мигрантов из Азии и Африки из-за требований ЕС, а также об отношении к однополым бракам в контексте евроинтеграции. По словам нардепа, Верховная Рада вскоре будет голосовать за эти резонансные инициативы, поэтому общество ждет скорый ответ.