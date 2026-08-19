Вместо фронта или реформы ТЦК — на выборы: Бужанский выдвинул 5 неудобных вопросов к Федорову

Недавнее громкое видеообращение бывшего чиновника Михаила Федорова спровоцировало волну критики в политикуме. Народный депутат Максим Бужанский проанализировал тезисы экс-министра и обвинил его в оторванности от реальных проблем страны.

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

"Михаил Федоров записал видео, в котором рассказал о своем проекте реформы ТЦК? Нет. Сказал, что идет на фронт? Нет. Сказал, что хочет на выборы", – констатировал парламентарий.

Бужанский иронично заметил, что стремление бывшего чиновника идти на выборы выглядит странно в нынешних условиях, мол, "ну, без проблем, небо защищено".

По мнению депутата, приоритеты экс-министра во время пребывания в должности были далеки от оборонных нужд.

"Получается, что он все семь месяцев в должности министра думал не о том, как прекратить бусификацию, а как провести выборы", — возмутился нардеп, резюмировав позицию Федорова фразой: "Не мир, но слайд".

Учитывая шквал негатива, который получил Федоров от украинцев в соцсетях, Бужанский решил выразить "поддержку" и подготовил для потенциального кандидата пять срочных вопросов. В первую очередь, политика интересует, почему за семь месяцев люди так и не увидели обещанных изменений в мобилизационной системе.

" Почему вы так и не показали свой проект реформы ТЦК, даже уйдя в отставку, ведь людей насильно бросают в автобусы, хватают на улицах, они рассчитывали на вас все это время? " - спрашивает депутат.

Кроме того, Бужанский требует от Федорова четкой экономической и социальной позиции относительно требований международных партнеров. В частности, речь идет о введении НДС для ФЛП, тотальном финмониторинге граждан, массовом привлечении трудовых мигрантов из Азии и Африки из-за требований ЕС, а также об отношении к однополым бракам в контексте евроинтеграции. По словам нардепа, Верховная Рада вскоре будет голосовать за эти резонансные инициативы, поэтому общество ждет скорый ответ.

"Рада, руководить которой вы взялись научить всех, очень скоро должна будет дать ответ на часть этих вопросов, нужно ваше решение, ждем пост", — подытожил Максим Бужанский.