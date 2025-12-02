Закриття справи Шевцової оскаржують: ЗМІ про можливі злочини в Польщі

Офіс Генерального прокурора оскаржує закриття справи, в якій обвинувачується підсанкційна банкір Альона Шевцова. Однак не розкриває деталей можливого відмивання коштів в Польщі.

Альона Шевцова. Розшук МВС

Прокурори Офісу Генерального прокурора подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду про закриття кримінального провадження щодо можливого відмивання 5 млрд грн через "Айбокс банк" відносно Альони Шевцової та її спільниць Зої Нестеровської й Ірини Циганок, пише видання “Подробиці”.

“2 жовтня 2025 року ухвалою Київського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора на вищевказане судове рішення залишено без задоволення, ухвалу Голосіївського районного суду м. Києва від 29 липня 2025 року — залишено без змін. Разом з цим, прокурором у кримінальному провадженні 6 листопада 2025 року подано касаційну скаргу на ухвалу Київського апеляційного суду – зазначено у листі”, — пише видання.

Водночас, за даними ЗМІ, в Офісі Генпрокурора, посилаючись на таємницю досудового розслідування, відмовились надавати інформацію щодо звернення польської прокуратури про надання міжнародної правової допомоги у цій справі. Зокрема про запит департаменту у справах організованої злочинності прокуратури Познані (Польща) до Офісу Генерального прокурора стосовно надходження на рахунки Шевцової та її можливої родички Нікуліної у банку BNP Paribas Polska коштів, отриманих можливо незаконним шляхом, пише ЗМІ.

За даними польських правоохоронців, як зазначає видання, Шевцова та Нікуліна впродовж 2 місяців отримали понад 2,5 млн євро з британського рахунку грузинського товариства за нібито надані консультативні послуги.

“Слідство 1001-110 Ds.45.2022 провадиться у справі отримання спільно і за попереднім зговором з іншими особами в період з 15 березня до 10 травня 2022 року у Варшаві на рахунки Альони Шевцової та Юлії Нікуліної у банку BNP Paribаs Polska SA грошей в сумі понад 2,5 мільйони євро, що одержані з вчинення протиправного діяння, тобто злочину, передбаченого параграфами 1 і 5 статті 299 Кримінального кодексу (kodеks karny), – зазначено в запиті польської сторони”, — пише видання.

В документі йдеться про те, що великі суми почали надходити з британських банків майже одразу після відкриття рахунків.

“З інформації, переданої Генеральним інспектором фінансової інформації у Варшаві, випливає, що Альона Шевцова і Юлія Нікуліна є сестрами, а Альона Шевцова с акціонером і особою, що керує товариством FC Leogaming Pay LLC JSC та банком Ibox Bank з місцезнаходженням на території України. Через ці суб’єкти могло відбуватися відмивання брудних грошей, – зазначає прокуратура Познані”, — пише видання.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Шевцова виявляється власницею нових компаній у Британії.



