Закриття справи Шевцової оскаржують: ЗМІ про можливі злочини в Польщі

Кречмаровская Наталия
Офіс Генерального прокурора оскаржує закриття справи, в якій обвинувачується підсанкційна банкір Альона Шевцова. Однак не розкриває деталей можливого відмивання коштів в Польщі.
Альона Шевцова. Розшук МВС
Прокурори Офісу Генерального прокурора подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду про закриття кримінального провадження щодо можливого відмивання 5 млрд грн через "Айбокс банк" відносно Альони Шевцової та її спільниць Зої Нестеровської й Ірини Циганок, пише видання “Подробиці”.
Водночас, за даними ЗМІ, в Офісі Генпрокурора, посилаючись на таємницю досудового розслідування, відмовились надавати інформацію щодо звернення польської прокуратури про надання міжнародної правової допомоги у цій справі. Зокрема про запит департаменту у справах організованої злочинності прокуратури Познані (Польща) до Офісу Генерального прокурора стосовно надходження на рахунки Шевцової та її можливої родички Нікуліної у банку BNP Paribas Polska коштів, отриманих можливо незаконним шляхом, пише ЗМІ.
За даними польських правоохоронців, як зазначає видання, Шевцова та Нікуліна впродовж 2 місяців отримали понад 2,5 млн євро з британського рахунку грузинського товариства за нібито надані консультативні послуги.
В документі йдеться про те, що великі суми почали надходити з британських банків майже одразу після відкриття рахунків.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Шевцова виявляється власницею нових компаній у Британії.