Закрытие дела Шевцовой оспаривают: СМИ о возможных преступлениях в Польше

Офис Генерального прокурора оспаривает закрытие дела, в котором обвиняется подсанкционный банкир Алена Шевцова. Однако не раскрывает деталей возможного отмывания средств в Польше.

Алена Шевцова. Розыск МВД

Прокуроры Офиса Генерального прокурора подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда о закрытии уголовного производства по возможному отмыванию 5 млрд грн через "Айбокс банк" в отношении Алены Шевцовой и ее сообщниц Зои Нестеровской и Ирины Цыганок, пишет издание "Подробности".

"2 октября 2025 года постановлением Киевского апелляционного суда апелляционную жалобу прокурора на вышеуказанное судебное решение оставлено без удовлетворения, определение Голосеевского районного суда г. Киева от 29 июля 2025 года — оставлено без изменений. Вместе с этим, прокурором в уголовном производстве 6 ноября 2025 года по жалобе отмечено в письме”, — пишет издание.

В то же время, по данным СМИ, в Офисе Генпрокурора, ссылаясь на тайну досудебного расследования, отказались предоставлять информацию об обращении польской прокуратуры о предоставлении международной правовой помощи по этому делу. В частности, о запросе департамента по делам организованной преступности прокуратуры Познани (Польша) в Офис Генерального прокурора относительно поступления на счета Шевцовой и ее вероятной родственницы Никулиной в банке BNP Paribas Polska средств, полученных возможно незаконным путем, пишет СМИ.

По данным польских правоохранителей, как отмечает издание, Шевцова и Никулина в течение 2 месяцев получили более 2,5 млн евро с британского счета грузинского общества за якобы предоставленные консультативные услуги.

“Следствие 1001-110 Ds.45.2022 производится по делу получения совместно и по предварительному сговору с другими лицами в период с 15 марта по 10 мая 2022 года в Варшаве на счета Алены Шевцовой и Юлии Никулиной в банке BNP Paribаs Polska SA денег в сумме свыше 1 деяние, то есть преступления, предусмотренного параграфами 1 и 5 статьи 299 Уголовного кодекса (kodеks karny), – указано в запросе польской стороны”, — пишет издание.

В документе говорится, что большие суммы начали поступать из британских банков почти сразу после открытия счетов.

"Из информации, переданной Генеральным инспектором финансовой информации в Варшаве, следует, что Алена Шевцова и Юлия Никулина являются сестрами, а Алена Шевцова с акционером и лицом, руководящим обществом FC Leogaming Pay LLC JSC и банком Ibox Bank с местонахождением от территории Украины. Через эти субъекты могло происходить отмывание грязных денег, – отмечает прокуратура Познани”, — пишет издание.

