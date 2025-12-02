Закрытие дела Шевцовой оспаривают: СМИ о возможных преступлениях в Польше

Рубрики
Офис Генерального прокурора оспаривает закрытие дела, в котором обвиняется подсанкционный банкир Алена Шевцова. Однако не раскрывает деталей возможного отмывания средств в Польше.
Алена Шевцова. Розыск МВД
Прокуроры Офиса Генерального прокурора подали кассационную жалобу на решение Апелляционного суда о закрытии уголовного производства по возможному отмыванию 5 млрд грн через "Айбокс банк" в отношении Алены Шевцовой и ее сообщниц Зои Нестеровской и Ирины Цыганок, пишет издание "Подробности".
В то же время, по данным СМИ, в Офисе Генпрокурора, ссылаясь на тайну досудебного расследования, отказались предоставлять информацию об обращении польской прокуратуры о предоставлении международной правовой помощи по этому делу. В частности, о запросе департамента по делам организованной преступности прокуратуры Познани (Польша) в Офис Генерального прокурора относительно поступления на счета Шевцовой и ее вероятной родственницы Никулиной в банке BNP Paribas Polska средств, полученных возможно незаконным путем, пишет СМИ.
По данным польских правоохранителей, как отмечает издание, Шевцова и Никулина в течение 2 месяцев получили более 2,5 млн евро с британского счета грузинского общества за якобы предоставленные консультативные услуги.
В документе говорится, что большие суммы начали поступать из британских банков почти сразу после открытия счетов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Шевцова оказывается владелицей новых компаний в Британии.