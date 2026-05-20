Західні партнери ставлять на паузу українські ракетні проєкти: ЗМІ про заяву розробника ракет Fire Point

У компанії Fire Point заявляють про системний тиск з боку антикорупційних активістів. Зазначають, що вже було зірвано контракти з данцями на постачання продукції та з великою європейською компанією щодо інтеграції ракет з їхнім радаром, а також затримано реалізацію проєкту “Фрея” з країнами ЄС, який має створити дешеву альтернативу антибалістичному ППО.

Про це проблеми заявив співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман, пише видання “Українські новини”.

“У нас мало відбутися підписання з данцями контракту. І ми не підписали. Одна з великих європейських компаній відтермінувала інтеграцію їхнього радара з нашою ракетою. Я в такі збіги не вірю”, — цитує головного конструктора видання.

Зазначається, що як тільки компанія заявляє про намір зробити балістику чи крилату ракету, зʼявляється багато негативу, що перешкоджає реалізації проєктів. Зокрема, як пише видання, Центр протидії корупції своїми листами до посольств затримав реалізацію проєкта “Фрея”.

“ЦПК — це компанія, яка у кожне посольство надіслала свою брехню. З цього приводу ми написали заяву в СБУ. ЦПК загальмувало проєкт “Фрея” мінімум на 7 місяців своїми пасквілями. Щоби не працювали з нами, щоби не закуповувались наші вироби”, — йдеться у повідомленні.

Штілерман, як пише ЗМІ, зазначив, що реалізація проєкту “Фрея” з Норвегією мала розпочатися у червні 2025 року. А почали її тільки у лютому 2026-го, тому що весь цей час тривала перевірка.

Штілермана. “До нас приїхав прем'єр-міністр Норвегії та на власні очі побачив виробництво і документацію. Після цього він дав вказівку, що забуваємо про ці плітки, про цих казкарів, і починаємо працювати над панʼєвропейськими перехоплювачем. До цього все стояло на паузі”, – цитує ЗМІ заяву

Видання нагадало, що проєкт “Фрея” (Freya) — це концепція пан'європейської єдиної захищеної системи протиповітряної та протиракетної оборони (ППО/ПРО), розроблена українською приватною оборонною компанією Fire Point за участю європейських партнерів. Основою для ППО “Фрея” буде ракета-перехоплювач FP-7.х.

За даними ЗМІ, Центр протидії корупції може бути причетним до масштабних махінацій з грантовими коштами. Про що заявили в Громадській ініціативі Grant Watch Ukraine “Стоп-паразит” та опублікували відповідні документи, пише видання.

Одним з перших проєктів ЦПК, за даними ЗМІ, був грант на “повернення народові України коштів, вкрадених П. Лазаренком”. Невдовзі після отримання коштів за цей проєкт голова ЦПК Віталій Шабунін придбав земельну ділянку під Борисполем, яку оформив на дружину та не задекларував її.

Загалом, як повідомляють журналісти, ГО “Центр протидії корупції” з 2013 року отримав понад 8 млн дол. донорських коштів.



