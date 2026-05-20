Западные партнеры ставят на паузу украинские ракетные проекты: СМИ о заявлении разработчика ракет Fire Point

В Fire Point заявляют о системном давлении со стороны антикоррупционных активистов. Отмечают, что уже были сорваны контракты с датчанами на поставку продукции и крупной европейской компанией по интеграции ракет с их радаром, а также задержана реализация проекта "Фрея" со странами ЕС, который должен создать дешевую альтернативу антибаллистическому ПВО.

Об этом проблемы заявил соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман, пишет издание "Українські новини".

"У нас должно было состояться подписание с датчанами контракта. И мы не подписали. Одна из крупных европейских компаний отсрочила интеграцию их радара с нашей ракетой. Я в такие совпадения не верю", — цитирует главного конструктора издание.

Отмечается, что, как только компания заявляет о намерении сделать баллистику или крылатую ракету, появляется много негатива, что препятствует реализации проектов. В частности, как пишет издание, Центр противодействия коррупции своими письмами в посольства задержал реализацию проекта "Фрея".

"ЦПК — это компания, которая в каждое посольство послала свою ложь. По этому поводу мы написали заявление в СБУ. ЦПК затормозило проект "Фрея" минимум на 7 месяцев своими пасквилями. Чтобы не работали с нами, чтобы не закупались наши изделия", — говорится в сообщении.

Штилерман, как пишет СМИ, отметил, что реализация проекта "Фрея" с Норвегией должна была начаться в июне 2025 года. А начали ее только в феврале 2026-го, потому что все это время шла проверка.

"К нам приехал премьер-министр Норвегии и собственными глазами увидел производство и документацию. После этого он дал указание, что забываем об этих сплетнях, об этих сказочниках, и начинаем работать над панъевропейским перехватчиком. До этого все стояло на паузе", — цитирует СМИ заявление Штилермана.

Издание напомнило, что проект Фрея (Freya) — это концепция панъевропейской единственной защищенной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО), разработанная украинской частной оборонной компанией Fire Point с участием европейских партнеров. Основой для ПВО "Фрея" будет ракета-перехватчик FP-7.х.

По данным СМИ, Центр противодействия коррупции может быть причастен к масштабным махинациям с грантовыми средствами. О чем заявили в Общественной инициативе Grant Watch Ukraine "Стоп-паразит" и опубликовали соответствующие документы, пишет издание.

Одним из первых проектов ЦПК, по данным СМИ, был грант на "возвращение народу Украины средств, украденных П. Лазаренко". Вскоре после получения средств на этот проект председатель ЦПК Виталий Шабунин приобрел земельный участок под Борисполем, который оформил на жену и не задекларировал его.

В целом, как сообщают журналисты, ОО "Центр противодействия коррупции" с 2013 года получил более 8 млн долл. донорских средств.



