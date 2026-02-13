Юрію Дудю заборонили найголовніше: яке нове покарання винесли

Російський суд посилив вирок журналісту та блогеру Юрію Дудю після розгляду апеляційного подання прокуратури. До раніше призначеного заочного позбавлення волі строком 1 рік і 10 місяців додали нове обмеження — трирічну заборону на здійснення певної діяльності.

Санкції рф проти Юрія Дудь

Зокрема, йдеться про заборону адмініструвати сайти та ресурси в соціальних мережах. Таким чином, після відбуття основного покарання або його формального завершення блогер не зможе протягом трьох років керувати онлайн-платформами чи сторінками в соцмережах.

Нагадаємо, раніше в Росії Дудя було внесено до реєстру так званих "іноземних агентів", що передбачає додаткові юридичні обмеження та вимоги до публічної діяльності.

Рішення про посилення вироку ухвалено за результатами апеляції, поданої стороною обвинувачення. Сам блогер перебуває за межами Росії.



