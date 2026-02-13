Юрию Дудю запретили самое главное: какое новое наказание вынесли

Российский суд ужесточил приговор журналисту и блогеру Юрию Дудю после рассмотрения апелляционного представления прокуратуры. К ранее назначенному заочному лишению свободы сроком на 1 год и 10 месяцев добавили новое ограничение — трехлетний запрет на осуществление определенной деятельности.

Санкции рф против Юрия Дудь

В частности, речь идет о запрещении администрирования сайтов и ресурсов в социальных сетях. Таким образом, после отбытия основного наказания или его формального завершения блогер не сможет в течение трех лет управлять онлайн-платформами или страницами в соцсетях.

Напомним, ранее в России Дудя был внесен в реестр так называемых "иностранных агентов", предусматривающий дополнительные юридические ограничения и требования к публичной деятельности.

Решение об ужесточении приговора принято по результатам апелляции, поданной стороной обвинения. Сам блоггер находится за пределами России.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Москве произошел инцидент во время проведения "Жириновских чтений" в стенах МГИМО. На закрытое мероприятие, посвященное наследию основателя ЛДПР Владимира Жириновского, не допустили его внебрачного сына Олега Жириновского (Эйдельштейна).

Организаторы форума заранее сообщили, что участие возможно только по предварительной регистрации. Имени мужчины в списках не оказалось, так что на входе его не пропустили. После этого он попытался насильно попасть внутрь, апеллируя к родственным связям и требуя встречи с действующим лидером ЛДПР Леонидом Слуцким. По сообщениям российских медиа, мужчина вел себя эмоционально и агрессивно, оскорблял организаторов мероприятия и угрожал "проблемами". Для урегулирования ситуации на место прибыл наряд Росс гвардии. В итоге Олег Жириновский покинул здание вместе со стражами порядка, однако задержание не произошло.

