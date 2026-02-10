Йдіть у сраку: Мосейчук відповіла на звинувачення у роботі на Офіс президента

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Відома телеведуча "1+1" Наталія Мосейчук публічно відреагувала на закиди про нібито її фінансову залежність від Офісу президента. Журналістка категорично заперечила будь-яку співпрацю з владними структурами поза межами професійної діяльності.
Наталія Мосейчук. Фото з відкритих джерел
Наталія Мосейчук у дописі на своїй сторінці у Facebook прокоментувала інформацію про нібито отримання зарплати з ОП.
Приводом для такої реакції Мосейчук став її попередній допис на захист колишнього керівника ОП Андрія Єрмака.
Ця позиція від ведучої пролунала на тлі публікації журналістського розслідування Михайла Ткача з "Української правди". Після цього на адресу Мосейчук посипалися звинувачення у політичній заангажованості та припущення про матеріальну вигоду.
У коментарях частина користувачів підтримала журналістку, закликавши не зважати на "інформаційний бруд", інші ж розкритикували тон заяви, вказуючи на неприйнятність публічної лексики.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, чи пішов Єрмак на фронт, як обіцяв. Стало відомо, де знаходиться екскерівник ОП.
Також "Коментарі" писали, що колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель розповіла про несподівані магічні практики Єрмака.