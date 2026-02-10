Йдіть у сраку: Мосейчук відповіла на звинувачення у роботі на Офіс президента

Відома телеведуча "1+1" Наталія Мосейчук публічно відреагувала на закиди про нібито її фінансову залежність від Офісу президента. Журналістка категорично заперечила будь-яку співпрацю з владними структурами поза межами професійної діяльності.

Наталія Мосейчук. Фото з відкритих джерел

Наталія Мосейчук у дописі на своїй сторінці у Facebook прокоментувала інформацію про нібито отримання зарплати з ОП.

"Ті, хто стверджують, що я на зарплаті Офісу Президента, пішли в с..ку! Доповідь закінчила", — написала Мосейчук.

Приводом для такої реакції Мосейчук став її попередній допис на захист колишнього керівника ОП Андрія Єрмака.

"Розумію, як зараз розганятимуть чергову "зраду", описуватимуть "баньку", кортежі та охоронців Єрмака. Це все нуль. До процесуальних дій не пришиєш. Тоді для чого це? Вірно. Для емоцій. Бездоказових", — писала Мосейчук про Єрмака.

Ця позиція від ведучої пролунала на тлі публікації журналістського розслідування Михайла Ткача з "Української правди". Після цього на адресу Мосейчук посипалися звинувачення у політичній заангажованості та припущення про матеріальну вигоду.

У коментарях частина користувачів підтримала журналістку, закликавши не зважати на "інформаційний бруд", інші ж розкритикували тон заяви, вказуючи на неприйнятність публічної лексики.

"Шановна Наталія браво! Повністю підтримую Вас! І Не звертайте увагу ,ще ворогів багато зовнішніх і внутрішніх"

"Ви достатньо відома і авторитетна людина щоб вже спокійно не звертати них увагу, тим більше постійно реагувати той бруд"

"Ти у сраці себе добре почуваєш і не треба до себе запрошувати у гості, гімно їш сама"

"Через таких як ви вся країна вже давно в повній с-ці"

"В черговий раз демонструєте високий рівень культури"

