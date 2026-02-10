Идите в жопу: Мосейчук ответила на обвинения в работе на Офис президента

Известная телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук публично отреагировала на упреки о якобы ее финансовой зависимости от Офиса президента. Журналистка категорически отрицала любое сотрудничество с властными структурами вне профессиональной деятельности.

Наталья Мосейчук. Фото из открытых источников

Наталья Мосейчук в сообщении на своей странице в Facebook прокомментировала информацию о якобы получении зарплаты по ОП.

"Те, кто утверждает, что я на зарплате Офиса Президента, пошли в с..ку! Доклад закончила", — написала Мосейчук.

Поводом для такой реакции Мосейчук стало ее предварительное сообщение в защиту бывшего руководителя ОП Андрея Ермака.

"Понимаю, как сейчас будут разгонять очередную "предательство", описывать "баньку", кортежи и охранников Ермака. Это все ноль. К процессуальным действиям не пришьешь. Тогда зачем это? Верно. Для эмоций. Бездоказательных", — писала Мосейчук об Ермаке.

Эта позиция от ведущей прозвучала на фоне публикации журналистского расследования Михаила Ткача из "Украинской правды". После этого в адрес Мосейчук посыпались обвинения в политической ангажированности и предположение о материальной выгоде.

В комментариях часть пользователей поддержала журналистку, призвав не учитывать "информационную грязь", другие же раскритиковали тон заявления, указывая на неприемлемость публичной лексики.

"Уважаемая Наталья браво! Полностью поддерживаю Вас! И не обращайте внимание, еще врагов много внешних и внутренних"

"Вы достаточно известный и авторитетный человек чтобы уже спокойно не обращать на них внимание, тем более постоянно реагировать ту грязь"

"Ты в жопе себя хорошо чувствуешь и не надо к себе приглашать в гости, гимно ешь сама"

"Из-за таких как вы вся страна уже давно в полной с-ке"

"В очередной раз демонстрируете высокий уровень культуры"

