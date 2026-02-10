Идите в жопу: Мосейчук ответила на обвинения в работе на Офис президента

Рубрики
Известная телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук публично отреагировала на упреки о якобы ее финансовой зависимости от Офиса президента. Журналистка категорически отрицала любое сотрудничество с властными структурами вне профессиональной деятельности.
Наталья Мосейчук. Фото из открытых источников
Наталья Мосейчук в сообщении на своей странице в Facebook прокомментировала информацию о якобы получении зарплаты по ОП.
Поводом для такой реакции Мосейчук стало ее предварительное сообщение в защиту бывшего руководителя ОП Андрея Ермака.
Эта позиция от ведущей прозвучала на фоне публикации журналистского расследования Михаила Ткача из "Украинской правды". После этого в адрес Мосейчук посыпались обвинения в политической ангажированности и предположение о материальной выгоде.
В комментариях часть пользователей поддержала журналистку, призвав не учитывать "информационную грязь", другие же раскритиковали тон заявления, указывая на неприемлемость публичной лексики.
