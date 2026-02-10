logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.12

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы Идите в жопу: Мосейчук ответила на обвинения в работе на Офис президента
commentss НОВОСТИ Все новости

Идите в жопу: Мосейчук ответила на обвинения в работе на Офис президента

Наталья Мосейчук эмоционально отреагировала на обвинения в сотрудничестве с Офисом президента после резонансного сообщения в соцсетях.

10 февраля 2026, 11:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Известная телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук публично отреагировала на упреки о якобы ее финансовой зависимости от Офиса президента. Журналистка категорически отрицала любое сотрудничество с властными структурами вне профессиональной деятельности.

Идите в жопу: Мосейчук ответила на обвинения в работе на Офис президента

Наталья Мосейчук. Фото из открытых источников

Наталья Мосейчук в сообщении на своей странице в Facebook прокомментировала информацию о якобы получении зарплаты по ОП.

"Те, кто утверждает, что я на зарплате Офиса Президента, пошли в с..ку! Доклад закончила", — написала Мосейчук.

Поводом для такой реакции Мосейчук стало ее предварительное сообщение в защиту бывшего руководителя ОП Андрея Ермака.

"Понимаю, как сейчас будут разгонять очередную "предательство", описывать "баньку", кортежи и охранников Ермака. Это все ноль. К процессуальным действиям не пришьешь. Тогда зачем это? Верно. Для эмоций. Бездоказательных", — писала Мосейчук об Ермаке.

Эта позиция от ведущей прозвучала на фоне публикации журналистского расследования Михаила Ткача из "Украинской правды". После этого в адрес Мосейчук посыпались обвинения в политической ангажированности и предположение о материальной выгоде.

В комментариях часть пользователей поддержала журналистку, призвав не учитывать "информационную грязь", другие же раскритиковали тон заявления, указывая на неприемлемость публичной лексики.

"Уважаемая Наталья браво! Полностью поддерживаю Вас! И не обращайте внимание, еще врагов много внешних и внутренних"

"Вы достаточно известный и авторитетный человек чтобы уже спокойно не обращать на них внимание, тем более постоянно реагировать ту грязь"

"Ты в жопе себя хорошо чувствуешь и не надо к себе приглашать в гости, гимно ешь сама"

"Из-за таких как вы вся страна уже давно в полной с-ке"

"В очередной раз демонстрируете высокий уровень культуры"

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, ушел ли Ермак на фронт, как обещал. Стало известно, где находится экс-руководитель ОП.

Также "Комментарии" писали, что бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала о неожиданных магических практиках Ермака.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1ZccdRumD8/
Теги:

Новости

Все новости