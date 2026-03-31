Встановлення клімат-контролю та «успіхи» попередників: в Бюро економічної безпеки оприлюднили звіт за 2025 рік

Бюро економічної безпеки оприлюднило звіт про результати роботи за 2025 рік, яке проаналізувало видання ThePublic. Журналісти зазначають, що документ більше нагадує комунікаційну стратегію, ніж інструмент реальної підзвітності. Майже третина звіту присвячена місії, візії та трансформаціям. Решта – гучні кейси БЕБ, що були реалізовані ще на початку 2025 року – до старту "перезавантаження" Бюро, пишуть "Українські новини".

Окремий блок присвячено виявленим аналітиками БЕБ ризикам. Йдеться про неймовірну суму – понад 100 млрд грн. Однак ці показники не означають автоматичного відкриття кримінальних справ та не конвертуються у реальні повернення коштів до бюджету. За рік за справами БЕБ державі відшкодовано лише 3,8 млрд грн.

Фактично, Бюро використовує термін “ризики” для створення ілюзії масштабного впливу на економіку, хоча реальні суми відшкодування є значно меншими.

“Значна частина “історій успіху”, представлених новою командою БЕБ, виявилась напрацюваннями Бюро до зміни директора та старту “перезавантаження”. Проте, результати, досягнуті старою управлінською командою, подаються новим керівником Бюро та його заступниками як власні здобутки. Натомість конкретні приклади ефективності перезавантаженого Бюро практично відсутні”, – зазначають у виданні.

Частина звіту присвячена не показникам ефективності, а деклараціям та “технічним” досягненням. Наприклад, Бюро хизується впровадженням IP-телефонії, встановленням систем клімат-контролю, використанням ШІ, кількості згадок БЕБ у медіа та інтерв’ю, яких директор Цивінський дав 44 (!) рази.

“Для інституції, що має боротися з економічними злочинами, це виглядає як підміна змісту формою”, — пише ThePublic.

У виданні також наголошують, що деякі дані про досягнення Бюро взагалі вираховувалась за незрозумілою методикою. Йдеться зокрема про збільшення виторгів учасників ринку, перехід бізнесу на прозору модель та легалізацію трудових відносин. Як на це безпосередньо вплинуло БЕБ не повідомляється.

Водночас показовим є співвідношення розпочатих та скерованих до суду справ: 6 896 кримінальних проваджень проти 904. Тобто ефективність розслідування складає лише 13%, а більшість справ проти бізнесу затягуються, частково блокуючи роботу підприємців.

“Більше третини звіту займають стратегія, місія, візія, загальні фрази та фото Олександра Цивінського і його заступників. Одним з головних здобутків у документі називають призначення нового директора, а до прогресу в реалізації реформ відносять ухвалення закону про перезавантаження Бюро, яке відбулось ще у 2024 році, чи оголошення перших конкурсів у 2026”, – пише видання, додаючи, що попри відсутність чітких даних про реальні здобутки нової команди, БЕБ продовжує наголошувати на власних потребах. У звіті традиційно йдеться про неконкурентні заробітні плати, недосконале законодавство та необхідність спеціального статусу.

Раніше видання Forbes опитало представників великого бізнесу, нардепів та профільні асоціації. Загалом вони розчаровані результатами роботи нового директора БЕБ Олександра Цивінського через відсутність зрушень у детінізації економіки.