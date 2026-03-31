Установка климат-контроля и «успехи» предшественников: в Бюро экономической безопасности обнародовали отчет за 2025 год

Бюро экономической безопасности обнародовало отчет о результатах работы за 2025 год, которое проанализировало издание The Public . Журналисты отмечают, что документ больше напоминает коммуникационную стратегию, чем инструмент реальной подотчетности. Почти треть отчета посвящена миссии, видениям и трансформациям. Остальные – громкие кейсы БЭБ, реализованные еще в начале 2025 года – до старта "перезагрузки" Бюро, пишут "Українські новини".

Отдельный блок посвящен выявленным аналитиками БЭБ рискам. Речь идет о невероятной сумме – более 100 млрд. грн. Однако эти показатели не означают автоматическое возбуждение уголовных дел и не конвертируются в реальные возвраты средств в бюджет. За год по делам БЭБ государству возмещено всего 3,8 млрд. грн.

Фактически, Бюро использует термин “риски” для создания иллюзии масштабного влияния на экономику, хотя реальные суммы возмещения значительно меньше.

"Значительная часть "историй успеха", представленных новой командой БЭБ, оказалась наработками Бюро до смены директора и старта "перезагрузки". Однако, результаты, достигнутые старой управленческой командой, представляются новым руководителем Бюро и его заместителями как собственные достижения. Зато конкретные примеры эффективности перезагрузки.

Часть отчета посвящена не показателям эффективности, а декларациям и техническим достижениям. Например, Бюро кичится внедрением IP-телефонии, установкой систем климат-контроля, использованием ИИ, количества упоминаний БЭБ в медиа и интервью, которых директор Цивинский дал 44 (!) раза.

"Для институции, которая должна бороться с экономическими преступлениями, это выглядит как подмена содержания по форме", — пишет ThePublic.

В издании также отмечают, что некоторые данные о достижениях Бюро вообще высчитывались по непонятной методике. Речь идет, в частности, об увеличении выручки участников рынка, переходе бизнеса на прозрачную модель и легализацию трудовых отношений. Как на это повлияло непосредственно БЭБ не сообщается.

В то же время показательно соотношение начатых и направленных в суд дел: 6 896 уголовных производств против 904. То есть эффективность расследования составляет лишь 13%, а большинство дел против бизнеса затягиваются, частично блокируя работу предпринимателей.

"Более трети отчета занимают стратегия, миссия, видение, общие фразы и фото Александра Цивинского и его заместителей. Одним из главных достижений в документе называют назначение нового директора, а к прогрессу в реализации реформ относят принятие закона о перезагрузке Бюро, которое состоялось еще в 2024 году, или 2 несмотря на отсутствие четких данных о реальных достижениях новой команды, БЭБ продолжает подчеркивать собственные потребности. В отчете традиционно речь идет о неконкурентных заработных платах, несовершенном законодательстве и необходимости специального статуса.

Ранее издание Forbes опросил представителей крупного бизнеса, нардепов и профильные ассоциации. В общем, они разочарованы результатами работы нового директора БЭБ Александра Цивинского из-за отсутствия сдвигов в детенизации экономики.