Головна Новини Суспільство Скандали "Все по Фройду": нардеп під час виступу в ВР обмовився та потрапив у конфуз (ВІДЕО)
НОВИНИ

"Все по Фройду": нардеп під час виступу в ВР обмовився та потрапив у конфуз (ВІДЕО)

Валерій Гнатенко під час виступу у Верховній Раді закликав "зруйнувати довіру" захисників України.

15 січня 2026, 11:22
Автор:
avatar

Slava Kot

Народний депутат, колишній член нині забороненої в Україні "ОПЗЖ", Валерій Гнатенко спричинив резонанс у соцмережах через неоднозначну обмовку. Під час промови у Верховній Раді політик заявив про необхідність "зруйнувати довіру" українських захисників. 

"Все по Фройду": нардеп під час виступу в ВР обмовився та потрапив у конфуз (ВІДЕО)

Валерій Гнатенко. Фото з відкритих джерел

Напередодні можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа у Давосі, Валерій Гнатенко виступив у Верховній Раді. 

"Маємо надію на підписання ключових документів між президентом України та США на полях Давоського форуму. Наше завдання, як парламенту, підтримати цей курс, забезпечити політичну стабільність і надалі – зруйнувати довіру, яку так важко виборюють наші захисники", — сказав Гнатенко.

 

Відео з цим моментом швидко поширилося в мережі. Одним із перших на інцидент відреагував політик Борислав Береза, який оприлюднив запис та назвав сказане Гнатенком його реальними думками.

"Це феєрично. І все по Фройду. Член ОПЗЖ Валерій Гнатенко, який зараз в групі "Відновлення України" ляпнув те, що в нього в голові", — відреагував Береза.

Валерій Гнатенко був обраний до Верховної Ради від ОПЗЖ у 2019 році, а після початку повномасштабної війни вийшов із фракції та приєднався до депутатської групи "Відновлення України". Раніше політик неодноразово опинявся в центрі скандалів. У 2014 році перебуваючи на посаді мера Дружківки, Гнатенко не заперечував проти встановлення прапора "ДРН" та підтримав проведення так званого "референдуму". Ще раніше він називав учасників Революції Гідності "неробами, які скачуть, поки ми працюємо".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що народний депутат "Батьківщини" показав непристойний жест під час виступу Тимошенко у ВР.



