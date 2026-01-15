"Все по Фрейду": нардеп во время выступления в ВР оговорился и попал в конфуз (ВИДЕО)

Народный депутат, бывший член ныне запрещенной в Украине "ОПЗЖ", Валерий Гнатенко вызвал резонанс в соцсетях из-за неоднозначной оговорки. Во время выступления в Верховной Раде политик заявил о необходимости "разрушить доверие" украинских защитников.

Валерий Гнатенко. Фото из открытых источников

В преддверии возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Давосе Валерий Гнатенко выступил в Верховной Раде.

"Имеем надежду на подписание ключевых документов между президентом Украины и США на полях Давосского форума. Наша задача, как парламента, поддержать этот курс, обеспечить политическую стабильность и дальше — разрушить доверие, за которое так тяжело борются наши защитники", — сказал Гнатенко.

Видео с этим моментом быстро распространилось по сети. Одним из первых на инцидент отреагировал политик Борислав Береза, обнародовавший запись и назвал сказанное Гнатенко его реальными мыслями.

"Это феерично. И все по Фрейду. Член ОПЗЖ Валерий Гнатенко, который сейчас в группе "Восстановление Украины" ляпнул то, что у него в голове", — отреагировал Береза.

Валерий Гнатенко был избран в Верховную Раду от ОПЗЖ в 2019 году, а после начала полномасштабной войны вышел из фракции и присоединился к депутатской группе "Восстановление Украины". Ранее политик не раз оказывался в центре скандалов. В 2014 году будучи мэром Дружковки, Гнатенко не возражал против установления флага "ДРН" и поддержал проведение так называемого "референдума". Еще раньше он называл участников Революции Достоинства "бездельниками, которые скачут, пока мы работаем".

