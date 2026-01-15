logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы "Все по Фрейду": нардеп во время выступления в ВР оговорился и попал в конфуз (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

"Все по Фрейду": нардеп во время выступления в ВР оговорился и попал в конфуз (ВИДЕО)

Валерий Гнатенко во время выступления в Верховной Раде призвал "разрушить доверие" защитников Украины.

15 января 2026, 11:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народный депутат, бывший член ныне запрещенной в Украине "ОПЗЖ", Валерий Гнатенко вызвал резонанс в соцсетях из-за неоднозначной оговорки. Во время выступления в Верховной Раде политик заявил о необходимости "разрушить доверие" украинских защитников.

"Все по Фрейду": нардеп во время выступления в ВР оговорился и попал в конфуз (ВИДЕО)

Валерий Гнатенко. Фото из открытых источников

В преддверии возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Давосе Валерий Гнатенко выступил в Верховной Раде.

"Имеем надежду на подписание ключевых документов между президентом Украины и США на полях Давосского форума. Наша задача, как парламента, поддержать этот курс, обеспечить политическую стабильность и дальше — разрушить доверие, за которое так тяжело борются наши защитники", — сказал Гнатенко.

 

Видео с этим моментом быстро распространилось по сети. Одним из первых на инцидент отреагировал политик Борислав Береза, обнародовавший запись и назвал сказанное Гнатенко его реальными мыслями.

"Это феерично. И все по Фрейду. Член ОПЗЖ Валерий Гнатенко, который сейчас в группе "Восстановление Украины" ляпнул то, что у него в голове", — отреагировал Береза.

Валерий Гнатенко был избран в Верховную Раду от ОПЗЖ в 2019 году, а после начала полномасштабной войны вышел из фракции и присоединился к депутатской группе "Восстановление Украины". Ранее политик не раз оказывался в центре скандалов. В 2014 году будучи мэром Дружковки, Гнатенко не возражал против установления флага "ДРН" и поддержал проведение так называемого "референдума". Еще раньше он называл участников Революции Достоинства "бездельниками, которые скачут, пока мы работаем".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат "Батькивщины" показал непристойный жест во время выступления Тимошенко в ВР.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости