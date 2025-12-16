Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін ніколи не виконував жодних обов’язків військової служби, що не заважало йому щомісяця отримувати гроші від ЗСУ. Вчора виповнилось 2 роки кримінальній справі за фактом ухилення солдата 207 окремого батальйону ТрО від військової служби. Про це повідомляють "Українські новини".

Водій, медик та штаб-сержант, – ЗМІ про історію 3-х років фіктивної служби Шабуніна

"Шабунін три роки поспіль фіктивно рахувався на військовій службі. Спочатку півтора року він був водієм-електриком, стрільцем і навіть розвідником у 207 окремому батальйоні ТрО, потім 12 днів – бойовим медиком у 101 окремій бригаді охорони Генштабу ЗСУ, потім півтора року – штаб-сержантом у Центрі інновацій та оборонних технологій Міноборони. Ніяких обов’язків військової служби Шабунін ніколи не виконував, натомість проживав вдома та розважався в столичних закладах громадського харчування. Що не заважало цьому "воїну" щомісяця отримувати на банківську картку гроші від ЗСУ", – зазначають журналісти видання.

Вони нагадали, що кримінальному провадженню щодо Шабуніна вчора виповнилося два роки.

"Два роки тому, 15 грудня 2023-го, у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Києві, було зареєстроване кримінальне провадження за фактом ухилення солдата 207 окремого батальйону ТрО Шабуніна від військової служби. На сьогодні перший епізод по обвинуваченню Шабуніна в шахрайстві та ухиленні від військової служби вже направлений для розгляду в Печерський районний суд м. Києва", – йдеться у матеріалі.

За даними ЗМІ, лише за час фіктивної служби в 207 окремому батальйоні ТрО Шабунін отримав понад 900 тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання бойових/спеціальних завдань і навіть "бойових".

"Але щастя не могло тривати вічно і 11 липня 2025 року Шабуніну було повідомлено про підозру в шахрайстві та ухиленні від військової служби. Зрозуміло, що в підозрюваного зразу ж був проведений обшук і вилучений телефон з листуванням, яке засвідчує, що військовослужбовець, призначений за мобілізацією, Шабунін замість захисту Батьківщини займався підприємницькою діяльністю", – поінформували журналісти.

У матеріалі зазначається, що до провадження щодо Шабуніна долучені матеріали стосовно ухилення від військової служби члена правління Центру протидії корупції Шерембея, який разом з Шабуніним фіктивно рахувався в 207 окремому батальйоні ТрО.

Також, як йдеться у матеріалі, у Третьому слідчому відділі ТУ ДБР у м. Києві продовжується досудове розслідування в інших епізодах цього кримінального провадження: за фактом привласнення Шабуніним автомобіля, ввезеного в Україну для потреб ЗСУ без сплати митних платежів; за фактом незаконного отримання Шабуніним звання "молодший сержант" на підставі фальшивої довідки про безпосередню участь у бойових діях; за фактом незаконного нарахування Шабуніну "бойових" виплат; за фактом самовільного залишення Шабуніним місця служби тощо.