Голова Центру
протидії корупції Віталій Шабунін ніколи не виконував жодних обов’язків
військової служби, що не заважало йому щомісяця отримувати гроші від ЗСУ. Вчора
виповнилось 2 роки кримінальній справі за фактом ухилення солдата 207 окремого
батальйону ТрО від військової служби. Про це повідомляють "Українські новини".
Водій, медик та штаб-сержант, – ЗМІ про історію 3-х років фіктивної служби Шабуніна
"Шабунін три роки
поспіль фіктивно рахувався на військовій службі. Спочатку півтора року він був водієм-електриком,
стрільцем і навіть розвідником у 207 окремому батальйоні ТрО, потім 12 днів –
бойовим медиком у 101 окремій бригаді охорони Генштабу ЗСУ, потім півтора року
– штаб-сержантом у Центрі інновацій та оборонних технологій Міноборони. Ніяких
обов’язків військової служби Шабунін ніколи не виконував, натомість проживав
вдома та розважався в столичних закладах громадського харчування. Що не
заважало цьому "воїну" щомісяця отримувати на банківську картку гроші від ЗСУ",
– зазначають журналісти видання.
Вони нагадали, що
кримінальному провадженню щодо Шабуніна вчора виповнилося два роки.
"Два роки тому,
15 грудня 2023-го, у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань,
розташованому у місті Києві, було зареєстроване кримінальне провадження за
фактом ухилення солдата 207 окремого батальйону ТрО Шабуніна від військової
служби. На сьогодні перший епізод по обвинуваченню Шабуніна в шахрайстві та
ухиленні від військової служби вже направлений для розгляду в Печерський
районний суд м. Києва", – йдеться у матеріалі.
За даними ЗМІ, лише
за час фіктивної служби в 207 окремому батальйоні ТрО Шабунін отримав понад 900
тис. грн грошового забезпечення, додаткової винагороди за виконання
бойових/спеціальних завдань і навіть "бойових".
"Але щастя не
могло тривати вічно і 11 липня 2025 року Шабуніну було повідомлено про підозру
в шахрайстві та ухиленні від військової служби. Зрозуміло, що в підозрюваного
зразу ж був проведений обшук і вилучений телефон з листуванням, яке засвідчує,
що військовослужбовець, призначений за мобілізацією, Шабунін замість захисту
Батьківщини займався підприємницькою діяльністю", – поінформували журналісти.
У матеріалі зазначається, що до провадження щодо Шабуніна долучені матеріали стосовно ухилення від
військової служби члена правління Центру протидії корупції Шерембея, який разом
з Шабуніним фіктивно рахувався в 207 окремому батальйоні ТрО.
Також, як йдеться у матеріалі, у Третьому слідчому відділі ТУ ДБР у м. Києві продовжується досудове
розслідування в інших епізодах цього кримінального провадження: за фактом
привласнення Шабуніним автомобіля, ввезеного в Україну для потреб ЗСУ без
сплати митних платежів; за фактом незаконного отримання Шабуніним звання
"молодший сержант" на підставі фальшивої довідки про безпосередню участь у
бойових діях; за фактом незаконного нарахування Шабуніну "бойових" виплат; за
фактом самовільного залишення Шабуніним місця служби тощо.
