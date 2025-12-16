Рубрики
Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин никогда не выполнял никаких обязанностей военной службы, что не мешало ему ежемесячно получать деньги от ВСУ. Вчера исполнилось 2 года уголовному делу по факту уклонения солдата 207 отдельного батальона ТРО от военной службы. Об этом сообщают "Украинские новости".
Водитель, медик и штаб-сержант, – СМИ об истории 3-х лет фиктивной службы Шабунина
Они напомнили , что уголовному производству в отношении Шабунина вчера исполнилось два года.
По данным СМИ, только за время фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТРО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного довольствия, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых".
В материале отмечается, что к производству Шабунина приобщены материалы относительно уклонения от военной службы члена правления Центра противодействия коррупции Шерембея, который вместе с Шабуниным фиктивно считался в 207 отдельном батальоне ТрО.
Также, как говорится в материале, в Третьем следственном отделе ТУ ГБР в Киеве продолжается досудебное расследование в других эпизодах этого уголовного производства: по факту присвоения Шабуниным автомобиля, ввезенного в Украину для нужд ВСУ без уплаты таможенных платежей; по факту незаконного получения Шабуниным звание "младший сержант" на основании фальшивой справки о непосредственном участии в боевых действиях; по факту незаконного начисления Шабунина "боевых" выплат; по факту самовольного ухода Шабуниным места службы и т.д.