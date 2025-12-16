Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин никогда не выполнял никаких обязанностей военной службы, что не мешало ему ежемесячно получать деньги от ВСУ. Вчера исполнилось 2 года уголовному делу по факту уклонения солдата 207 отдельного батальона ТРО от военной службы. Об этом сообщают "Украинские новости".

Водитель, медик и штаб-сержант, – СМИ об истории 3-х лет фиктивной службы Шабунина

"Шабунин три года подряд фиктивно считался на военной службе. Сначала полтора года он был водителем-электриком, стрелком и даже разведчиком в 207 отдельном батальоне ТрО, затем 12 дней – боевым медиком в 101 отдельной бригаде обороны Генштаба ВСУ, затем полтора года. Минобороны. Никаких обязанностей военной службы Шабунин никогда не выполнял, в то время как проживал дома и развлекался в столичных заведениях общественного питания. Что не мешало этому "воину" ежемесячно получать на банковскую карту деньги от ВСУ", – пишут журналисты.

Они напомнили , что уголовному производству в отношении Шабунина вчера исполнилось два года.

"Два года назад, 15 декабря 2023-го, в Территориальном управлении Государственного бюро расследований, расположенном в городе Киеве, было зарегистрировано уголовное производство по факту уклонения солдата 207 отдельного батальона ТрО Шабунина от военной службы. На сегодняшний день первый эпизод по обвинению Шабунина рассмотрения в Печерском районном суде г. Киева", – говорится в материале.

По данным СМИ, только за время фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТРО Шабунин получил более 900 тыс. грн денежного довольствия, дополнительного вознаграждения за выполнение боевых/специальных задач и даже "боевых".

"Но счастье не могло продолжаться вечно и 11 июля 2025 года Шабунину было сообщено о подозрении в мошенничестве и уклонении от военной службы. Понятно, что у подозреваемого сразу же был произведен обыск и изъят телефон с перепиской, которая свидетельствует, что военнослужащий предпринимательской деятельностью", – проинформировали журналисты.

В материале отмечается, что к производству Шабунина приобщены материалы относительно уклонения от военной службы члена правления Центра противодействия коррупции Шерембея, который вместе с Шабуниным фиктивно считался в 207 отдельном батальоне ТрО.

Также, как говорится в материале, в Третьем следственном отделе ТУ ГБР в Киеве продолжается досудебное расследование в других эпизодах этого уголовного производства: по факту присвоения Шабуниным автомобиля, ввезенного в Украину для нужд ВСУ без уплаты таможенных платежей; по факту незаконного получения Шабуниным звание "младший сержант" на основании фальшивой справки о непосредственном участии в боевых действиях; по факту незаконного начисления Шабунина "боевых" выплат; по факту самовольного ухода Шабуниным места службы и т.д.