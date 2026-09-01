Військовим уривається терпець: у Раді дали жахливий прогноз

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Кречмаровская Наталия
Конфлікти із військовослужбовцями ТЦК не вщухають. Військові, які на фронті, уже відверто попереджають про фізичну розправу з представниками ТЦК.
Мобілізація. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що це буде самосуд, однак це не самодурство.
За його словами, на фронті було близько 39% військовослужбовців ТЦК. Цим людям, за його словами, варто дати можливість або повернутися на фронт, або піти займатися чимось іншим, або взагалі демобілізувати, а решту хто на цьому фронті не був, відправити до бойових підрозділів. Політик додав, що у багатьох з них по здоров’ю не виходить воювати, але, наголосив, враховуючи як вони “з людей знущаються, як вони б'ють, на голові, стрибають, заламують, бігають, у них все гаразд зі здоров'ям”.
За словами політика, працівників ТЦК можна відправити не у штурмовики, на фронті є й інші напрямки. Однак, зазначив, що це близько 30 тис. людей — фактично корпус.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку ідею влади розкритикували в Раді.