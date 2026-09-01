Військовим уривається терпець: у Раді дали жахливий прогноз

Конфлікти із військовослужбовцями ТЦК не вщухають. Військові, які на фронті, уже відверто попереджають про фізичну розправу з представниками ТЦК.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Дмитро Разумков зазначив, що це буде самосуд, однак це не самодурство.

“Ті, хто сьогодні воюють, бачать, що відбувається з ТЦК і що таке бусифікація, кого їм надсилають. І це люди не для того, щоб допомогти їм витримати та вистояти проти ворога. Це люди, яких просто наловили. Я знаю, як врятувати ТЦК від цього самосуду. Розформувати їх та відправити на фронт”, — зазначив народний депутат.

За його словами, на фронті було близько 39% військовослужбовців ТЦК. Цим людям, за його словами, варто дати можливість або повернутися на фронт, або піти займатися чимось іншим, або взагалі демобілізувати, а решту хто на цьому фронті не був, відправити до бойових підрозділів. Політик додав, що у багатьох з них по здоров’ю не виходить воювати, але, наголосив, враховуючи як вони “з людей знущаються, як вони б'ють, на голові, стрибають, заламують, бігають, у них все гаразд зі здоров'ям”.

За словами політика, працівників ТЦК можна відправити не у штурмовики, на фронті є й інші напрямки. Однак, зазначив, що це близько 30 тис. людей — фактично корпус.

“Ось давайте врятуємо ТЦК та відправимо їх на фронт. Зробимо корпус ТЦК. Нехай покажуть, які вони герої. Судячи з того, як вони поводяться, і можна навіть зброю не видавати. Тут бусики дали, балончики дали, балаклави одягли і поїхали захоплювати Москву одразу”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку ідею влади розкритикували в Раді.



