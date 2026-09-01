Военные теряют терпение: в Раде дали ужасный прогноз

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Кречмаровская Наталия
Конфликты с военнослужащими ТЦК не утихают. Военные, которые на фронте, уже откровенно предупреждают о физической расправе с представителями ТЦК.
Мобилизация. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что это будет самосуд, однако это не самодурство.
По его словам, на фронте было около 39% военнослужащих ТЦК. Этим людям, по его словам, стоит дать возможность либо вернуться на фронт, либо пойти заниматься чем-то другим, либо вообще демобилизовать, а остальных, кто на этом фронте не был, отправить в боевые подразделения. Политик добавил, что у многих из них по здоровью не получается воевать, но, подчеркнул, учитывая, как они "из людей издеваются, как они бьют, на голове, прыгают, заламывают, бегают, у них все в порядке со здоровьем".
По словам политика, работников ТЦК можно отправить не в штурмовики, на фронте есть и другие направления. Однако отметил, что это около 30 тыс. человек — фактически корпус.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какую идею власти раскритиковали в Раде.