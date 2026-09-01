Военные теряют терпение: в Раде дали ужасный прогноз

Конфликты с военнослужащими ТЦК не утихают. Военные, которые на фронте, уже откровенно предупреждают о физической расправе с представителями ТЦК.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Дмитрий Разумков отметил, что это будет самосуд, однако это не самодурство.

"Те, кто сегодня воюют, видят, что происходит с ТЦК и что такое бусификация, кого им присылают. И это люди не для того, чтобы помочь им выдержать и выстоять против врага. Это люди, которых просто наловили. Я знаю, как спасти ТЦК от этого самосуда. Расформировать и отправить на фронт”, – отметил народный депутат.

По его словам, на фронте было около 39% военнослужащих ТЦК. Этим людям, по его словам, стоит дать возможность либо вернуться на фронт, либо пойти заниматься чем-то другим, либо вообще демобилизовать, а остальных, кто на этом фронте не был, отправить в боевые подразделения. Политик добавил, что у многих из них по здоровью не получается воевать, но, подчеркнул, учитывая, как они "из людей издеваются, как они бьют, на голове, прыгают, заламывают, бегают, у них все в порядке со здоровьем".

По словам политика, работников ТЦК можно отправить не в штурмовики, на фронте есть и другие направления. Однако отметил, что это около 30 тыс. человек — фактически корпус.

"Вот давайте спасем ТЦК и отправим их на фронт. Сделаем корпус ТЦК. Пусть покажут, какие они герои. Судя по тому, как они ведут себя, можно даже оружие не выдавать. Здесь бусики дали, баллончики дали, балаклавы одели и поехали захватывать Москву сразу", — резюмировал политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какую идею власти раскритиковали в Раде.



