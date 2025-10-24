Партію "Європейська солідарність" Петра Порошенка звинувачують у незаконному користуванні офісними приміщеннями в центрі Києва. Політсила п’ять років не сплачувала орендну плату, але водночас наживалася, здаючи ці площі іншим орендарям. Тепер політсилу виселяють зі скандалом. Про це пише військовий блогер Данило Яковлев, публікуючи сюжет ТСН.

Військові присоромили партію Порошенка: партія нібито наживалася на «окупованих» офісах під час війни

"Європейська солідарність" захопила півтисячі квадратних метрів офісів біля Києво-Печерської Лаври, 5 років не платила, але сама наживалась, здаючи ці приміщення в оренду", — зазначає військовий.

За його словами у 2019 році штаб "Європейської солідарності" оселився у приміщенні навпроти Києво-Печерської лаври. Після поразки Порошенка на виборах партія перестала платити близько 300 тисяч гривень на місяць, а поки тривали суди — замінила замки, перепідключила камери, виставила озброєну охорону та здала приміщення в суборенду.

"У підсумку суд зобов’язав партію Порошенка з’їхати. Але коли справа дійшла до виселення, в Петра Олексійовича заявили, що “Євросолідарність” переїхала, а приміщеннями користуються інші організації за договорами суборенди, тому рішення суду не може бути виконано", — йдеться у публікації.

Блогер додає, що на місці спірних офісів з’являлися соратники Порошенка, які намагалися легалізувати присутність у будівлі. Після судового рішення партійців усе ж виселили, але, як зазначають автори, історія залишилася черговою плямою на репутації п’ятого президента.

"Порошенко – один з трьох найбагатших олігархів країни. Він – найбагатший обранець Європи. Його статки – понад мільярд доларів. Його партія у Верховна Рада України – найбагатша в Україні. Він сам заробляє більше, ніж усі 705 депутатів Європарламенту разом. Він у війну збагатився у 40 разів. За один рік наступу росіян цей політик "заробив" більше, ніж за 20 років до війни. Захопити приміщення у бізнесу, навішати туди табличок "депутатська приймальна" (типу недоторкані) і заробляти у війну може лише справжній барига. Цей самий барига в дворі захопленого офісу знімає пафосні піар ролики, як начебто допомагає Збройним Силам України за рахунок донатів українців. Вважаю, партія "Європейська солідарність" має понести відповідальність. Сподіваємось, старші товариші Порошенка з Європейської народної партії теж зроблять висновки і виключать цих "окупасів" зі свого складу. Адже таким дикунам – не місце в Європі", — резюмує Данило Яковлев.

Також військові порівняли дії партії Порошенка з шахрайською практикою так званих "окупасів" в країнах Європи — людей, які займають чужі квартири і роками не сплачують за них, користуючись прогалинами у судовій системі.

"Власникам простіше відкупитися від таких окупантів, аніж вступати в судові тяжби. На цьому і заробляють шахраї. Їх так і називають — “окупаси”. “Окупаси” Порошенка вчинили так само", — наголошує Данило Яковлев.

