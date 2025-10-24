Партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко обвиняется в незаконном пользовании офисными помещениями в центре Киева. Политсила пять лет не платила арендную плату, но вместе с тем наживалась, сдавая эти площади другим арендаторам. Теперь политсилу выселяют со скандалом. Об этом пишет военный блогер Даниил Яковлев, публикуя сюжет ТСН.

Военные пристыдили партию Порошенко: партия якобы наживалась на «оккупированных» офисах во время войны

"Европейская солидарность" захватила полтысячи квадратных метров офисов возле Киево-Печерской Лавры, 5 лет не платила, но сама наживалась, сдав эти помещения в аренду", — отмечает военный.

По его словам, в 2019 году штаб "Европейской солидарности" поселился в помещении напротив Киево-Печерской лавры. После поражения Порошенко на выборах партия перестала платить около 300 тысяч гривен в месяц, а пока шли суды — заменила замки, переподключила камеры, выставила вооруженную охрану и сдала помещение в субаренду.

"В итоге суд обязал партию Порошенко уехать. Но когда дело дошло до выселения, у Петра Алексеевича заявили, что Евросолидарность переехала, а помещениями пользуются другие организации по договорам субаренды, поэтому решение суда не может быть выполнено", — говорится в публикации.

Блогер добавляет, что на месте спорных офисов появлялись соратники Порошенко, пытавшиеся легализовать присутствие в здании. После решения партийцев все же выселили, но, как отмечают авторы, история осталась очередным пятном на репутации пятого президента.

"Порошенко – один из трех самых богатых олигархов страны. Он – самый богатый избранник Европы. Его состояние – более миллиарда долларов. Его партия в Верховной Раде Украины – самая богатая в Украине. Он сам зарабатывает больше, чем все 705 депутатов Европарламента вместе. Он в войну обогатился в 40 раз. За один год наступления россиян этот политик "заработал" больше, чем за 20 лет до войны. Захватить помещение у бизнеса, навешать туда табличек "депутатская приемная" (типа нетронутые) и зарабатывать в войну может только настоящий барыга. Этот самый барыга во дворе захваченного офиса снимает пафосные пиар ролики, как будто бы помогает Вооруженным Силам Украины за счет донатов украинцев. Считаю, что партия "Европейская солидарность" должна понести ответственность. Надеемся, старшие товарищи Порошенко из Европейской народной партии тоже сделают выводы и исключат этих "окупасов" из своего состава. Ведь таким дикарям – не место в Европе", – резюмирует Даниил Яковлев.

Также военные сравнили действия партии Порошенко с мошеннической практикой так называемых "окупасов" в странах Европы – людей, которые занимают чужие квартиры и годами не платят за них, пользуясь пробелами в судебной системе.

"Владельцам проще откупиться от таких оккупантов, чем вступать в судебные тяжбы. На этом и зарабатывают мошенники. Их так и называют — "окупасы". "Оккупасы" Порошенко поступили так же", — отмечает Даниил Яковлев.

Как сообщалось, всплыли старые интервью, где соратник Петра Порошенко Юрий Луценко до войны высмеивал украинские символы и воинов УПА, подробно повторяя тезисы российской пропаганды.