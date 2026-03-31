logo_ukra

BTC/USD

68209

ETH/USD

2100.9

USD/UAH

43.92

EUR/UAH

50.45

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

«Він воював не для того, щоб йому скидалися на пам'ятник»: родина загиблого Максима Неліпи зіткнулася з бюрократією
commentss НОВИНИ Всі новини

«Він воював не для того, щоб йому скидалися на пам'ятник»: родина загиблого Максима Неліпи зіткнулася з бюрократією

Захисник, орденоносець, киянин — але без пільг: брат Максима Неліпи просить про допомогу через прогалини в законі

31 березня 2026, 22:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Родина відомого захисника та ведучого Максима Неліпи, який віддав життя за Україну, опинилася у складній ситуації через недосконалість столичних правил поховання героїв. Брат загиблого, Андрій Неліпа, повідомив, що через рік після трагедії сім’я досі не отримала належних виплат, а місто відмовило у встановленні уніфікованого пам’ятника на могилі воїна.

«Він воював не для того, щоб йому скидалися на пам'ятник»: родина загиблого Максима Неліпи зіткнулася з бюрократією

Максим Неліпа

Проблема виникла через місце поховання: Максим спочиває на Байковому кладовищі поруч із рідними, а не у спеціально відведених секторах на інших цвинтарях, де діє міська програма встановлення "козацьких хрестів".

"Не розумію, чому не враховано варіанти поховання киян-захисників на будь-яких кладовищах. Те, що Макс — захисник України, видатна особа, має орден "За заслуги" — не впливає. Не передбачено", — зазначає Андрій Неліпа.

Родина намагалася розв'язати питання протягом пів року, навіть підписала договір на підготовчі роботи, але зрештою отримала відмову. Оскільки сума облаштування меморіалу становить близько 150 тисяч гривень, родина вимушена оголосити збір коштів.

"Нікого не звинувачуємо, не скаржимося, просто інформую. Як є. Будемо замовляти такий комплекс Максу самотужки. Мусимо збирати", — додає брат загиблого, закликаючи друзів та шанувальників долучитися до вшанування пам'яті героя.

На ситуацію гостро відреагував популярний блогер "Миколаївський Ваньок", закликавши київську владу та небайдужих втрутитися. Він наголосив, що воїни такого рівня не мають ставати заручниками бюрократії.

"Людина воювала не для того, щоб люди потім "скидувалися" йому на пам’ятник. Він його заслужив, як ніхто інший. Глибоко начхати, як можете допомогти, але пам’ятник у людини має бути! І бажано за державний кошт", — підкреслив блогер.

Наразі рідні Максима Неліпи продовжують збір, сподіваючись гідно увічнити пам’ять захисника до річниці його загибелі.

Зазначимо, що у травні 2025 року на фронті трагічно загинув відомий український телеведучий та актор Максим Неліпа.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини