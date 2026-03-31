«Він воював не для того, щоб йому скидалися на пам'ятник»: родина загиблого Максима Неліпи зіткнулася з бюрократією

Родина відомого захисника та ведучого Максима Неліпи, який віддав життя за Україну, опинилася у складній ситуації через недосконалість столичних правил поховання героїв. Брат загиблого, Андрій Неліпа, повідомив, що через рік після трагедії сім’я досі не отримала належних виплат, а місто відмовило у встановленні уніфікованого пам’ятника на могилі воїна.

Проблема виникла через місце поховання: Максим спочиває на Байковому кладовищі поруч із рідними, а не у спеціально відведених секторах на інших цвинтарях, де діє міська програма встановлення "козацьких хрестів".

"Не розумію, чому не враховано варіанти поховання киян-захисників на будь-яких кладовищах. Те, що Макс — захисник України, видатна особа, має орден "За заслуги" — не впливає. Не передбачено", — зазначає Андрій Неліпа.

Родина намагалася розв'язати питання протягом пів року, навіть підписала договір на підготовчі роботи, але зрештою отримала відмову. Оскільки сума облаштування меморіалу становить близько 150 тисяч гривень, родина вимушена оголосити збір коштів.

"Нікого не звинувачуємо, не скаржимося, просто інформую. Як є. Будемо замовляти такий комплекс Максу самотужки. Мусимо збирати", — додає брат загиблого, закликаючи друзів та шанувальників долучитися до вшанування пам'яті героя.

На ситуацію гостро відреагував популярний блогер "Миколаївський Ваньок", закликавши київську владу та небайдужих втрутитися. Він наголосив, що воїни такого рівня не мають ставати заручниками бюрократії.

"Людина воювала не для того, щоб люди потім "скидувалися" йому на пам’ятник. Він його заслужив, як ніхто інший. Глибоко начхати, як можете допомогти, але пам’ятник у людини має бути! І бажано за державний кошт", — підкреслив блогер.

Наразі рідні Максима Неліпи продовжують збір, сподіваючись гідно увічнити пам’ять захисника до річниці його загибелі.

Зазначимо, що у травні 2025 року на фронті трагічно загинув відомий український телеведучий та актор Максим Неліпа.