«Он воевал не для того, чтобы ему сбрасывались на памятник»: семья погибшего Максима Нелипы столкнулась с бюрократией

Недилько Ксения
Семья известного защитника и ведущего Максима Нелипы, отдавшего жизнь за Украину, оказалась в сложной ситуации из-за несовершенства столичных правил захоронения героев. Брат погибшего, Андрей Нелипа, сообщил , что через год после трагедии семья до сих пор не получила надлежащих выплат, а город отказал в установлении унифицированного памятника на могиле воина.
Максим Нелипа
Проблема возникла из-за места захоронения: Максим покоится на Байковом кладбище рядом с родными, а не в специально отведенных секторах на других кладбищах, где действует городская программа по установке "казацких крестов".
Семья пыталась решить вопрос в течение полугода, даже подписала договор на подготовительные работы, но получила в конце концов отказ. Поскольку сумма обустройства мемориала составляет около 150 тысяч гривен, семья вынуждена объявить сбор средств.
На ситуацию остро отреагировал популярный блогер "Николаевский Ванек", призвав киевские власти и неравнодушных вмешаться. Он подчеркнул, что воины такого уровня не должны становиться заложниками бюрократии.
Пока родные Максима Нелипы продолжают сбор, надеясь достойно увековечить память защитника к годовщине его гибели.
Отметим, что в мае 2025 на фронте трагически погиб известный украинский телеведущий и актер Максим Нелипа.