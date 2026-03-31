«Он воевал не для того, чтобы ему сбрасывались на памятник»: семья погибшего Максима Нелипы столкнулась с бюрократией

Семья известного защитника и ведущего Максима Нелипы, отдавшего жизнь за Украину, оказалась в сложной ситуации из-за несовершенства столичных правил захоронения героев. Брат погибшего, Андрей Нелипа, сообщил , что через год после трагедии семья до сих пор не получила надлежащих выплат, а город отказал в установлении унифицированного памятника на могиле воина.

Максим Нелипа

Проблема возникла из-за места захоронения: Максим покоится на Байковом кладбище рядом с родными, а не в специально отведенных секторах на других кладбищах, где действует городская программа по установке "казацких крестов".

"Не понимаю, почему не учтены варианты захоронения киевлян-защитников на любых кладбищах. То, что Макс — защитник Украины, выдающаяся личность, имеет орден "За заслуги" — не влияет. Не предусмотрено", – отмечает Андрей Нелипа.

Семья пыталась решить вопрос в течение полугода, даже подписала договор на подготовительные работы, но получила в конце концов отказ. Поскольку сумма обустройства мемориала составляет около 150 тысяч гривен, семья вынуждена объявить сбор средств.

Никого не обвиняем, не жалуемся, просто информирую. Как есть. Будем заказывать такой комплекс Максу своими силами. Должны собирать", — добавляет брат погибшего, призывая друзей и поклонников приобщиться к памяти героя.

На ситуацию остро отреагировал популярный блогер "Николаевский Ванек", призвав киевские власти и неравнодушных вмешаться. Он подчеркнул, что воины такого уровня не должны становиться заложниками бюрократии.

"Человек воевал не для того, чтобы люди потом "сбрасывались" ему на памятник. Он его заслужил как никто другой. Глубоко плевать, как можете помочь, но памятник у человека должен быть! И желательно за государственные средства", — подчеркнул блогер.

Пока родные Максима Нелипы продолжают сбор, надеясь достойно увековечить память защитника к годовщине его гибели.

Отметим, что в мае 2025 на фронте трагически погиб известный украинский телеведущий и актер Максим Нелипа.