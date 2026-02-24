«Викрали» чи мобілізували: в УПЦ обурені через затримання священника з Черкащини під час мобілізації

У місті Городище Черкаської області співробітники Територіального центру комплектування мобілізували настоятеля Свято-Михайлівського храму УПЦ. В Українській православній церкві називають це "викраденням". Про це повідомляє "Спілка православних журналістів".

Протоієрея з Черкащини направили до бойової бригади – парафіяни говорять про примус

Йдеться про протоієрея Анатолія Черненка. За інформацією видання, 21 лютого 2026 року його затримали співробітники ТЦК, після чого доставили до центру комплектування, а згодом направили для проходження служби в одну з бойових бригад.

У публікації зазначається, що парафіяни звертаються до вірян із проханням молитися за священнослужителя. Представники УПЦ трактують дії ТЦК як примусову мобілізацію.

Також повідомляється, що Свято-Михайлівський храм, який очолює отець Анатолій, раніше перебував у центрі майнового спору. За даними джерел, Черкаська обласна прокуратура оскаржує право власності релігійної громади на будівлю храму, відновлену коштом парафіян.

Офіційних коментарів від ТЦК або правоохоронних органів щодо цієї ситуації на момент публікації не оприлюднено.

