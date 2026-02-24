logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.3

EUR/UAH

51.01

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы «Похитили» или мобилизовали: в УПЦ возмущены из-за задержания священника из Черкасской области во время мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

«Похитили» или мобилизовали: в УПЦ возмущены из-за задержания священника из Черкасской области во время мобилизации

Священнослужителя доставили в ТЦК и направили в боевую часть – в УПЦ заявляют о принудительной мобилизации, официальных комментариев от военных пока нет.

24 февраля 2026, 11:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В городе Городище Черкасской области сотрудники Территориального центра комплектования мобилизовали настоятеля Свято-Михайловского храма УПЦ. В Украинской православной церкви называют это похищением. Об этом сообщает "Союз православных журналистов".

«Похитили» или мобилизовали: в УПЦ возмущены из-за задержания священника из Черкасской области во время мобилизации

Протоиерея из Черкасской области направили в боевую бригаду – прихожане говорят о принуждении

Речь идет о протоиерее Анатолии Черненко. По информации издания, 21 февраля 2026 года его задержали сотрудники ТЦК, после чего доставили в центр комплектования, а затем направили для прохождения службы в одну из боевых бригад.

В публикации отмечается, что прихожане обращаются к верующим с просьбой молиться о священнослужителе. Представители УПЦ трактуют действия ТЦК как принудительную мобилизацию.

Также сообщается, что Свято-Михайловский храм, возглавляемый отцом Анатолием, ранее находился в центре имущественного спора. По данным источников, Черкасская областная прокуратура оспаривает право собственности религиозной общины на здание храма, восстановленное на средства прихожан.

Официальные комментарии от ТЦК или правоохранительных органов относительно этой ситуации на момент публикации не обнародованы.

Читайте на "Комментариях", что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области. Чиновника обвиняют в превышении власти и применении физического насилия к подчиненным. Во время утреннего построения офицер приказал пяти солдатам стать на колени перед строем. После этого он нанес одному из бойцов "около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу". Потерпевший получил травмы и был госпитализирован.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости