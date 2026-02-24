«Похитили» или мобилизовали: в УПЦ возмущены из-за задержания священника из Черкасской области во время мобилизации

В городе Городище Черкасской области сотрудники Территориального центра комплектования мобилизовали настоятеля Свято-Михайловского храма УПЦ. В Украинской православной церкви называют это похищением. Об этом сообщает "Союз православных журналистов".

Протоиерея из Черкасской области направили в боевую бригаду – прихожане говорят о принуждении

Речь идет о протоиерее Анатолии Черненко. По информации издания, 21 февраля 2026 года его задержали сотрудники ТЦК, после чего доставили в центр комплектования, а затем направили для прохождения службы в одну из боевых бригад.

В публикации отмечается, что прихожане обращаются к верующим с просьбой молиться о священнослужителе. Представители УПЦ трактуют действия ТЦК как принудительную мобилизацию.

Также сообщается, что Свято-Михайловский храм, возглавляемый отцом Анатолием, ранее находился в центре имущественного спора. По данным источников, Черкасская областная прокуратура оспаривает право собственности религиозной общины на здание храма, восстановленное на средства прихожан.

Официальные комментарии от ТЦК или правоохранительных органов относительно этой ситуации на момент публикации не обнародованы.

Читайте на "Комментариях", что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю начальника штаба одной из воинских частей в Черкасской области. Чиновника обвиняют в превышении власти и применении физического насилия к подчиненным. Во время утреннего построения офицер приказал пяти солдатам стать на колени перед строем. После этого он нанес одному из бойцов "около десяти ударов руками и ногами по голове и лицу". Потерпевший получил травмы и был госпитализирован.