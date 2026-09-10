«Викопали тещу Мельника, коли нас криють ракетами»: нардеп Бужанський назвав маразмом ексгумації під час війни

Народний депутат України Максим Бужанський емоційно відреагував на останні події у сфері національної пам'яті, розкритикувавши як перепоховання історичних діячів, так і нові проєкти Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Парламентар вважає, що зміщення фокусу уваги держави на символічні питання під час запеклих бойових дій та повітряних атак є стратегічною помилкою, яка повторює трагічний досвід минулого століття.

Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел

"Поки ми вважаємо вибухи та убитих по всій країні, у Люксембурзі викопали з могили тещу Мельника, — обурився народний депутат, коментуючи новину про ексгумацію праху Марії Федак. — Везуть ховати у Львів".

Політик підкреслив, що таке рішення суперечить навіть волі самої покійної, яка понад пів століття спочивала поруч із власною донькою. На думку Бужанського, подібне втручання є неприпустимим, і за такі ініціативи має настати кадрове покарання.

Фото: скриншот Максима Бужанського

"Правда сама жінка хотіла бути похованою поруч із донькою, і була похована з нею, пробувши поруч пів століття після смерті, — наголосив Максим Бужанський. — Але ні, тут ми загробним життям розпоряджаємося. Але ок, я в 19-му проти цього маразму голосував, зроблю це знову і знову, вже нікуди не поспішаю. За політичний маразм має бути політична відповідальність, я вважаю".

Окремим об'єктом критики парламентаря стала свіжа презентація УІНП під керівництвом Олександра Алфьорова, де напередодні обговорювали концепцію масштабного фотоальбому до 35-річчя Незалежності України під назвою "Як відбулася Україна". Бужанський провів пряму історичну паралель між нинішніми діями інституту та поразкою Української Народної Республіки (УНР), коли керівництво держави так само захоплювалося гуманітарними проєктами замість вирішення фронтових проблем.

Фото: скриншот Максима Бужанського

"Робота кипить, — іронічно зауважив нардеп щодо діяльності УІНП. — Як проє*али УНР? Та ось рівно так. Противник наступав з усіх боків, мобілізація сипалася, економіка руйнувалася, партнери викручували руки. Але не сумували, і продовжували шукати ключі та символи".

Наостанок депутат протиставив тодішній підхід української влади жорсткому прагматизму її ворогів, який у підсумку і визначив хід історії.

"А більшовики шукали зерно і піхоту, — резюмував Максим Бужанський. — Результат відомий".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень ворог вдарив ракетами по Дніпру. Є загиблі та поранені через атаку.