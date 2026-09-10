«Викопали тещу Мельника, коли нас криють ракетами»: нардеп Бужанський назвав маразмом ексгумації під час війни

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Недилько Ксения
Народний депутат України Максим Бужанський емоційно відреагував на останні події у сфері національної пам'яті, розкритикувавши як перепоховання історичних діячів, так і нові проєкти Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Парламентар вважає, що зміщення фокусу уваги держави на символічні питання під час запеклих бойових дій та повітряних атак є стратегічною помилкою, яка повторює трагічний досвід минулого століття.
Максим Бужанський. Фото з відкритих джерел
Політик підкреслив, що таке рішення суперечить навіть волі самої покійної, яка понад пів століття спочивала поруч із власною донькою. На думку Бужанського, подібне втручання є неприпустимим, і за такі ініціативи має настати кадрове покарання.
Фото: скриншот Максима Бужанського
Окремим об'єктом критики парламентаря стала свіжа презентація УІНП під керівництвом Олександра Алфьорова, де напередодні обговорювали концепцію масштабного фотоальбому до 35-річчя Незалежності України під назвою "Як відбулася Україна". Бужанський провів пряму історичну паралель між нинішніми діями інституту та поразкою Української Народної Республіки (УНР), коли керівництво держави так само захоплювалося гуманітарними проєктами замість вирішення фронтових проблем.
Фото: скриншот Максима Бужанського
Наостанок депутат протиставив тодішній підхід української влади жорсткому прагматизму її ворогів, який у підсумку і визначив хід історії.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вдень ворог вдарив ракетами по Дніпру. Є загиблі та поранені через атаку.