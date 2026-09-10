«Выкопали тещу Мельника, когда нас кроют ракетами»: нардеп Бужанский назвал маразмом эксгумации во время войны

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Недилько Ксения
Народный депутат Украины Максим Бужанский эмоционально отреагировал на последние события в сфере национальной памяти, раскритиковав как перезахоронение исторических деятелей, так и новые проекты Украинского института национальной памяти (УИНП). Парламентарий считает, что смещение фокуса внимания государства на символические вопросы во время упорных боевых действий и воздушных атак является стратегической ошибкой, повторяющей трагический опыт прошлого века.
Максим Бужанский. Фото из открытых источников
Политик подчеркнул, что такое решение противоречит даже воле самой покойной, которая более полувека покоилась рядом с собственной дочерью. По мнению Бужанского, подобное вмешательство недопустимо, и за такие инициативы должно наступить кадровое наказание.
Фото: скриншот Максима Бужанского
Отдельным объектом критики парламентария стала свежая презентация УИНП под руководством Александра Алферова, где обсуждали концепцию масштабного фотоальбома к 35-летию Независимости Украины под названием "Как состоялась Украина". Бужанский провел прямую историческую параллель между нынешними действиями института и поражением Украинской Народной Республики (УНР), когда руководство государства также увлекалось гуманитарными проектами вместо решения фронтовых проблем.
Фото: скриншот Максима Бужанского
Напоследок депутат противопоставил тогдашний подход украинских властей жесткому прагматизму их врагов, который в итоге и определил ход истории.
Напомним , портал "Комментарии" писал , что сегодня днем враг ударил ракетами по Днепру. Есть погибшие и раненые из-за атаки.