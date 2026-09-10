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«Выкопали тещу Мельника, когда нас кроют ракетами»: нардеп Бужанский назвал маразмом эксгумации во время войны

«Гробовой жизнью распоряжаемся мы»: Максим Бужанский жестко раскритиковал эксгумацию тещи Мельника в Люксембурге

10 сентября 2026, 13:59
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Недилько Ксения

Народный депутат Украины Максим Бужанский эмоционально отреагировал на последние события в сфере национальной памяти, раскритиковав как перезахоронение исторических деятелей, так и новые проекты Украинского института национальной памяти (УИНП). Парламентарий считает, что смещение фокуса внимания государства на символические вопросы во время упорных боевых действий и воздушных атак является стратегической ошибкой, повторяющей трагический опыт прошлого века.

«Выкопали тещу Мельника, когда нас кроют ракетами»: нардеп Бужанский назвал маразмом эксгумации во время войны

Максим Бужанский. Фото из открытых источников

"Пока мы считаем взрывы и убитых по всей стране, в Люксембурге выкопали из могилы тещу Мельника, — возмутился народный депутат, комментируя новость об эксгумации праха Марии Федак. — Везут хоронить во Львов".

Политик подчеркнул, что такое решение противоречит даже воле самой покойной, которая более полувека покоилась рядом с собственной дочерью. По мнению Бужанского, подобное вмешательство недопустимо, и за такие инициативы должно наступить кадровое наказание.

«Выкопали тещу Мельника, когда нас кроют ракетами»: нардеп Бужанский назвал маразмом эксгумации во время войны - фото 2

Фото: скриншот Максима Бужанского

"Правда сама женщина хотела быть похоронена рядом с дочерью, и была похоронена с ней, пробыв около полувека после смерти, — подчеркнул Максим Бужанский. — Нет, здесь мы загробной жизнью распоряжаемся. Но ок, я в 19-м против этого маразма голосовал, сделаю это снова и снова, уже никуда не тороплюсь. За политический маразм должна быть политическая ответственность, я считаю".

Отдельным объектом критики парламентария стала свежая презентация УИНП под руководством Александра Алферова, где обсуждали концепцию масштабного фотоальбома к 35-летию Независимости Украины под названием "Как состоялась Украина". Бужанский провел прямую историческую параллель между нынешними действиями института и поражением Украинской Народной Республики (УНР), когда руководство государства также увлекалось гуманитарными проектами вместо решения фронтовых проблем.

«Выкопали тещу Мельника, когда нас кроют ракетами»: нардеп Бужанский назвал маразмом эксгумации во время войны - фото 2

Фото: скриншот Максима Бужанского

"Работа кипит, — иронически заметил нардеп по поводу деятельности УИНП. — Как прое*али УНР? Да вот ровно так. Противник наступал со всех сторон, мобилизация сыпалась, экономика рушилась, партнеры выкручивали руки. Но не унывали, и продолжали искать ключи и символы".

Напоследок депутат противопоставил тогдашний подход украинских властей жесткому прагматизму их врагов, который в итоге и определил ход истории.

"А большевики искали зерно и пехоту, – резюмировал Максим Бужанский. — Результат известен".

Напомним , портал "Комментарии" писал , что сегодня днем враг ударил ракетами по Днепру. Есть погибшие и раненые из-за атаки.



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