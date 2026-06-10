Від новин до фейків: як анонімні Telegram-канали розбурхують суспільство на Поділлі

Під час повномасштабної війни анонімні Telegram-канали все частіше виконують роль майданчиків для інформаційного впливу. Через них поширюють тривожні настрої, сумнівні повідомлення та контент, який може підривати довіру до державних інституцій, пишуть "Українські новини".

Фото: з відкритих джерел

Журналісти проаналізували Telegram-простір Поділля — Хмельницької, Вінницької та Тернопільської областей — і виявили спільні проблеми: непрозорих адміністраторів, фейки, слабку підтримку зборів для ЗСУ та різко емоційне висвітлення теми мобілізації.

Хмельниччина: великий канал без прозорості

Одним із найпомітніших прикладів на Хмельниччині є "Хмельницький LIVE". Попри значну аудиторію, походження ресурсу та відповідальні за контент особи залишаються невідомими. Водночас канал фактично дистанціюється від теми підтримки армії — у його політиці прямо зазначено, що збори не публікуються.



Також ресурс майже не висвітлює історії загиблих військових чи героїв, залишаючи цю тему поза увагою. Натомість значна частина контенту присвячена емоційним і часто однобоким матеріалам про мобілізацію. У стрічці з’являються різкі відео, опитування та повідомлення, що формують негативне сприйняття роботи ТЦК і створюють напруження в суспільстві.

Окрему проблему становить поширення персональних даних правоохоронців. У деяких випадках канал публікував інформацію про поліцейських і військових, які беруть участь у мобілізаційних заходах, що може становити ризик для їхньої безпеки.









Вінниччина: контент на межі фейків і хайпу

У Вінницькому регіоні значну аудиторію мають Telegram-канали на кшталт "Реальна Вінниця" та "Труха Вінниця". Їхній контент часто базується на гучних заголовках і емоційних повідомленнях, що швидко поширюються серед користувачів.

Серед проблемних прикладів — публікації, які містили відверто неправдиву інформацію, зокрема про нібито "атомне бомбардування Вінниці". Подібні вкиди створюють інформаційний шум і можуть провокувати панічні настрої серед населення.

Тернопільщина: реклама без маркування і політичні акценти

На Тернопільщині популярні канали "Файний Тернопіль" та "Ху*овий Тернопіль" системно публікують рекламні матеріали без відповідного маркування, що ускладнює розуміння комерційного характеру контенту.

Інший ресурс — "Оперативні новини Тернополя" — майже не демонструє класичної рекламної активності, проте містить елементи політичної заангажованості. Йдеться про публікації, які створюють позитивний імідж окремих політиків, установ чи організацій, використовуючи емоційні оцінки замість нейтрального інформування. "Коментарі" вже писали, що в Україні стрімко формується нова цифрова тіньова система, де deepfake-технології, криптовалюта, онлайн-казино та анонімні Telegram-мережі працюють як єдиний механізм для шахрайства, інформаційних атак та відмивання грошей.