От новостей к фейкам: как анонимные Telegram-каналы будоражат общество на Подолье

Во время полномасштабной войны анонимные Telegram-каналы все чаще играют роль площадок для информационного воздействия. Из-за них распространяют тревожные настроения, сомнительные сообщения и контент, которые могут подрывать доверие к государственным институтам, пишут "Українські новини".

Фото: из открытых источников

Журналисты проанализировали Telegram-пространство Подолья – Хмельницкой, Винницкой и Тернопольской областей – и выявили общие проблемы: непрозрачных администраторов, фейки, слабую поддержку собрания для ВСУ и резко эмоциональное освещение темы мобилизации.

Хмельницкая область: большой канал без прозрачности

Одним из самых заметных примеров в Хмельницкой области является "Хмельницкий LIVE". Несмотря на значительную аудиторию, происхождение ресурса и ответственные за контент лица остаются неизвестными. В то же время, канал фактически дистанцируется от темы поддержки армии — в его политике прямо указано, что собрание не публикуется.



Также ресурс почти не освещает истории погибших военных или героев, оставляя эту тему без внимания. Вместо этого значительная часть контента посвящена эмоциональным и часто однобоким материалам о мобилизации. В ленте появляются резкие видео, опросы и сообщения, которые формируют негативное восприятие работы ТЦК и создают напряжение в обществе.

Отдельную проблему представляет распространение персональных данных правоохранителей. В некоторых случаях канал публиковал информацию о полицейских и военных, участвующих в мобилизационных мероприятиях, что может представлять риск для их безопасности.









Винниччина: контент на грани фейков и хайпа

В Винницком регионе значительную аудиторию имеют Telegram-каналы типа "Реальная Винница" и "Труха Винница". Их контент часто базируется на громких заглавиях и быстро распространяемых среди пользователей эмоциональных сообщениях.

Среди проблемных примеров — публикации, содержащие откровенно ложную информацию, в частности о якобы "атомной бомбардировке Винницы". Подобные вбросы создают информационный шум и могут провоцировать паническое настроение среди населения.

Тернопольщина: реклама без маркировки и политические акценты

На Тернопольщине популярные каналы "Файний Тернопіль" и "Ху*овий Тернопіль" системно публикуют рекламные материалы без соответствующей маркировки, что затрудняет понимание коммерческого характера контента.

Другой ресурс — "Оперативные новости Тернополя" — почти не демонстрирует классическую рекламную активность, однако содержит элементы политической заангажированности. Речь идет о публикациях, создающих положительный имидж отдельных политиков, учреждений или организаций, используя эмоциональные оценки вместо нейтрального информирования. "Комментарии" уже писали , что в Украине стремительно формируется новая цифровая теневая система, где deepfake-технологии, криптовалюта, онлайн-казино и анонимные Telegram-сети работают как единый механизм для мошенничества, информационных атак и отмывания денег.