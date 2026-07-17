Ветерани та військові закликає розслідувати, як журналіст Ніколов вийшов з ТЦК завдяки експоліцейському, який пішов під суд

Ветерани та військові з руху “Чесна мобілізація” закликали ДБР та Національну поліцію розслідувати ймовірне ухилення від мобілізації редактора проєкту “Наші гроші” Юрія Ніколова за допомогою екскерівника одного зі слідчих підрозділів Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського.

Юрій Ніколов. Фото з відкритих джерел

Про це пише видання “Українські новини” з посиланням на заяву руху “Чесна мобілізація” та зазначає, що наразі Рибянський проходить обвинуваченим у справі про привласнення понад 13 млн грн, які були вилучені як речові докази.

“Ми бачимо несправедливість в тому, що ймовірний корупціонер-поліцейський понесе покарання, а його друг “антикорупціонер”, який за гроші організував собі відстрочку, — ні. Тому рух “Чесна мобілізація” закликає ДБР та Нацполіцію розслідувати ймовірне ухилення від мобілізації редактора проєкту “Наші гроші” Юрія Ніколова. Переконані, що патрульні поліцейські, яких Рибянський можливо погрозами змусив визволити журналіста з ТЦК, залюбки дадуть свідчення проти свого колишнього шефа”, — йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, Ніколов ймовірно ухилявся від мобілізації до 2025 року, поки його не затримав поліцейський патруль, але Рибянський змусив правоохоронців звільнити журналіста з ТЦК.

“Ніколов був у розшуку та ховався від мобілізації до 2025 року, поки його не затримав поліцейський патруль і не відвіз до ТЦК, звідки антикорупціонер встиг зателефонувати Рибянському. А той, у свою чергу, змусив патрульних відпустити журналіста під загрозою звільнення. Потім Рибянський допоміг Ніколову через “друзів у ТЦК” оформити відстрочку у зв’язку з “доглядом за хворим родичем”. Але чомусь це не заважає Ніколову надовго виїжджати з Києва у “відрядження”, — пише ЗМІ.

Видання зазначає, що наразі справу Рибянського про привласнення речових доказів передали до суду.

“ДБР спільно з Нацполіцією завершили розслідування та скерували до суду справу екскерівника одного зі слідчих підрозділів Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського. Він привласнив гроші, вилучені як речові докази – понад 13 млн грн. Замість того щоб передати їх в банк, як того вимагає закон, він залишив кошти собі та сховався з ними в лісі, де його і знайшли. Окрім грошей у нього вилучили зброю, бойові набої та кокаїн. Експоліцейському загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Але прямо напередодні цього Рибянський встиг відзначитися ще одним злочином, який пройшов поза увагою правоохоронців. Бувши ще начальником слідчого підрозділу, він врятував від мобілізації свого друга, журналіста Юрія Ніколова”, — йдеться у повідомленні.

Видання нагадало, що рух “Чесна мобілізація” заявив про створення “Національного реєстру ухилянтів”, де будуть розміщені досьє на блогерів, антикорупційних активістів, журналістів та інших відомих українців, які ухиляються від служби в армії через різноманітні схеми.