Ветераны и военные призывают расследовать, как журналист Николов вышел из ТЦК благодаря экс-полицейскому, который пошел под суд

Ветераны и военные из движения "Честная мобилизация" призвали ГБР и Национальную полицию расследовать вероятное уклонение от мобилизации редактора проекта "Наши деньги" Юрия Николова с помощью экс-руководителя одного из следственных подразделений Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.

Юрий Николов. Фото из открытых источников

Об этом пишет издание "Українські новини" со ссылкой на заявление движения "Честная мобилизация" и отмечает, что в настоящее время Рыбянский проходит обвиняемым по делу о присвоении более 13 млн грн, которые были изъяты как вещественные доказательства.

"Мы видим несправедливость в том, что вероятный коррупционер-полицейский понесет наказание, а его друг "антикоррупционер", который за деньги организовал себе отсрочку, — нет. Поэтому движение "Честная мобилизация" призывает ГБР и Нацполицию расследовать вероятное уклонение от мобилизации редактора проекта "Наши деньги" Юрия Николова. Убеждены, что патрульные полицейские, которых Рыбянский возможно угрозами заставил освободить журналиста из ТЦК, с удовольствием дадут показания против своего бывшего шефа”, — говорится в сообщении.

По данным журналистов, Николов, вероятно, уклонялся от мобилизации до 2025 года, пока его не задержал полицейский патруль, но Рыбянский заставил правоохранителей освободить журналиста из ТЦК.

"Николов был в розыске и скрывался от мобилизации до 2025 года, пока его не задержал полицейский патруль и не отвез в ТЦК, откуда антикоррупционер успел позвонить Рыбянскому. А тот, в свою очередь, заставил патрульных отпустить журналиста под угрозой увольнения. Затем Рыбянский помог Николову из-за "друзей в ТЦК" оформить отсрочку в связи с "уходом за больным родственником". Но почему-то это не мешает Николову надолго выезжать из Киева в командировку", — пишет СМИ.

Издание отмечает, что дело Рыбянского о присвоении вещественных доказательств передали в суд.

"ГБР совместно с Нацполицией завершили расследование и направили в суд дело экс-руководителя одного из следственных подразделений Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского. Он присвоил деньги, изъятые как вещественные доказательства — свыше 13 млн грн. Вместо того чтобы передать их в банк, как того требует закон, он оставил средства у себя в лесу. Изъяли оружие, боевые патроны и кокаин. Экс-полицейскому грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Но прямо накануне этого Рыбянский успел отличиться еще одним преступлением, прошедшим без внимания правоохранителей. Будучи еще начальником следственного подразделения, он спас от мобилизации своего друга журналиста Юрия Николова”, — говорится в сообщении.

Издание напомнило, что движение "Честная мобилизация" заявило о создании "Национального реестра уклонистов", где будут размещены досье на блогеров, антикоррупционных активистов, журналистов и других известных украинцев, уклоняющихся от службы в армии через различные схемы.